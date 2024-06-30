欧锦16强 高卢雄鸡状态低迷 欧洲红魔复仇在望？

“高卢雄鸡”法国曾在2018年的世界杯半决赛上淘汰“欧洲红魔”比利时并最终夺得冠军。因此比利时若能淘汰渴望再添一座欧锦赛冠军杯的法国，必将是场“甜蜜的复仇”。

星期二（7月2日）的欧锦赛16强将迎来一场重磅对决，由“高卢雄鸡”法国硬碰“欧洲红魔”比利时。法国曾在2018年的世界杯半决赛淘汰比利时并最终夺冠，比利时这次能否报世界杯之仇令人期待。

比利时和法国都是传统劲旅，但两队在本次比赛至今都没有发挥应有水平，皆是以小组第二身份出线，令不少球迷失望。

不过这次交锋对欧洲红魔而言也许是一次可遇不可求的复仇机会，毕竟当年输给高卢雄鸡的那场世界杯半决赛绝对是许多球员忘不了的阴影。

卢卡库能否打破进球荒是取胜关键

比利时所在的E组无疑是本届欧锦赛最激烈的一组，四支球队皆有四个积分，仅能靠净胜球分出高低。不过如果要说E组中最憋屈的球员，那应该就是比利时前锋卢卡库（Lukaku）。

这名比利时队史最佳射脚在小组赛中的表现绝对是可圈可点，但就是无法将良好表现转换成进球。他比赛至今的三次破门，都被视频助理裁判（VAR）判定无效。

卢卡库是比利时的锋线核心，他的哑火则代表球队整体的进攻效率不佳，欧洲红魔在过去的三场小组赛中仅有两个进球，而其中一个进球是由卢卡库送出的助攻。

要知道，比利时在外围赛中几乎场场都有进球，进攻效率的反差显而易见。

因此，卢卡库的进攻效率将在此战起到关键作用，比利时的21岁小将巴卡约科（Bakayoko）也认为球队主要欠缺的就是进攻效率。

巴卡约科说： “我们一直都有很多破门机会。在我看来，我们不需要改变什么，只需要提高效率。还有也需要一点运气，这也是足球的一部分。”

法国整体状态低迷

有姆巴佩压阵的高卢雄鸡绝对具备踢出爆炸级表现的能力。（法新社）

比利时欠缺的仅是进攻效率，而法国的整体状态却都不理想。

法国在小组赛中也仅有两个进球，而且这两个进球分别是罚球和对手所送出的乌龙球。法国在上一轮与波兰的小组赛中也并未拿出令人信服的表现，对阵荷兰和奥地利时也让人感觉整体都无亮点，完全不像近几年在国际赛场上大杀四方的高卢雄鸡。

不过法国的阵容强度毕竟摆在那里，而且球员都具有丰富的国际大赛经验，绝对具备了能突然踢出爆炸级表现的能力。不能忘记的是，法国还有堪称当今足坛速度最快的超级球星姆巴佩（Mbappe）压阵，他们的锋线进攻估计会让实力不强的比利时防线吃尽苦头。

两队目前的状态都不理想，但不论是在整体实力，或是经验都高出不少的法国还是取胜热门。