郑加恒止步美国公开赛四强 下周转战加拿大公开赛

新加坡羽毛球次号男单郑加恒本地时间星期天（6月30日）凌晨在美国公开赛（超级300赛）半决赛中，0比2不敌日本球员田中湧士，无缘决赛。

这是世界第52的郑加恒与世界第54的田中湧士在巡回赛的第二次交手，郑加恒去年在越南公开赛直落两局胜出，田中湧士今年则以21比15、21比18还以颜色，完成复仇的同时也将交手纪录改写至一胜一负。

在这场较量中，郑加恒两局都处于追赶比分的那方，他在第二局一度追到18比19，但稳定的田中湧士连取两分胜出。

田中湧士决赛将与四号种子、中国球员雷兰曦争夺冠军。

郑加恒来临世界排名会突破新高

打进超级300赛四强也是郑加恒职业生涯至今在世界羽联巡回赛最好的成绩，他将收获4900积分，来临的世界排名会突破新高，大约会来到第44位。

郑加恒今年上半年表现不错，他在国际挑战赛级别的卢森堡公开赛和波兰公开赛都获得亚军，所获得的积分让他刷新自己最好的排名。参加美国公开赛前，郑加恒的最高世界排名是第50位。

结束这站比赛后，23岁的郑加恒本周会转战加拿大公开赛（超级500赛），身处下半区的他首圈对手会是资格赛球员，若顺利晋级，下一圈的潜在对手会是赛会次号种子、世界第六的奈良冈功大（日本）。

新加坡队里只有郑加恒一人参加美国和加拿大公开赛。我国其他羽将如骆建佑（男单），杨佳敏（女单）、许永凯／陈薇涵（混双）都留在本地，在前往巴黎参加奥运会前他们会先去丹麦和丹麦国家队训练。

女单方面，头号种子张蓓雯（美国）和六号种子仁平菜月（日本）会师决赛，这是她们两人本赛季的首个决赛。