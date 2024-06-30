瑞士淘汰卫冕冠军意大利 主帅雅金：任务未完成

（柏林法新综合电）意大利队在本地时间星期天（6月30日）的欧锦赛16强赛中遭瑞士2比0淘汰，卫冕之路戛然而止。全场比赛意大利被完全压制，弗罗伊勒（Freuler）在37分钟为瑞士取得首个进球，之后下半场开场仅27秒巴尔加斯（Vargas）锦上添花，为瑞士“军刀”锁定胜局，历史第二次进入欧锦赛复赛。

瑞士队主帅雅金（Yakin）对球队击败卫冕冠军感到非常满意。他说：“欧锦赛上的对手都是强队，我们小组赛保持不败，表现出色。我们赢得了来到这里的权利，但我们的任务还未完成。”

这是瑞士队自1993年以来首次击败意大利，雅金继续说道：“这真的让人感到激动，让人不由得起鸡皮疙瘩。”

巴尔加斯透露，瑞士队队长扎卡（Xhaka）在半场休息时告诉他，希望他能在下半场射入第二个进球，他果然在比赛重新开始仅仅27秒钟后完成了任务。

意大利队在小组赛阶段就显露疲态，勉强出线。在这场16强赛中被瑞士队完全压制，特别是下半场开场阶段，巴尔加斯的精彩进球使得他们无力回天，最终以惨淡的表现退场。意大利电视台的评价毫不客气地说：“无法接受，球队进攻缓慢且被完全看透”。

意大利主帅斯帕莱蒂：我们的强度不够

赛后，65岁的意大利主帅斯帕莱蒂（Spalletti）承担了输球的所有责任。他说：“今晚我们的强度不够，巴尔加斯的进球击垮了球队，球员们在比赛开始时并没有处于最佳的身体状态。”

“责任在我，要感谢球员带我来到了欧锦赛。”

2026年世界杯外围赛将于9月开始，意大利足球总会在进行评估后宣布斯帕莱蒂将留任，并专注于备战2026年世界杯。

瑞士的下一场比赛于新加坡本地时间7月7日（星期天）凌晨进行，将面对英格兰与斯洛伐克的胜者。