西班牙4比1大逆转 格鲁吉亚欧锦赛梦幻之旅结束

（科隆综合电）格鲁吉亚在上一场小组赛爆冷以2比0战胜葡萄牙后，新加坡时间星期一（7月1日）凌晨在欧锦赛16强赛迎来西班牙，但首进大赛淘汰赛的他们无法复制上仗的精彩演出，最终宣告梦幻之旅结束。

西班牙本仗可说是先礼后兵，在第18分钟先送出乌龙球后，以4比1上演翻盘好戏。

格鲁吉亚球员卡卡巴泽（Kakabadze）第18分钟试关，西班牙中卫勒诺尔芒（Le Normand）欲解围却不慎将球挡入自家球门，但西班牙很快就凭借中场罗德里（Rodri）在第39分钟的进球扳平比分。

下半场第六分钟，西班牙中场鲁伊斯（Ruiz）门前接应小将亚马尔（Yamal）的妙传后头槌破门，反超比分。

第75分钟，尼科·威廉姆斯（Nico Williams）在接获鲁伊斯的长传助攻后单刀破门。八分钟后，替补上场的奥尔默（ Olmo）为西班牙锦上添花，将比分锁定为4比1。

西班牙主帅：我们该赢9比1

西班牙主帅德拉富恩特（De la Fuente）在赛后受访时说：“我们知道格鲁吉亚的威胁来自于他们快速的攻守转换和反击战，但他们没有任何对准目标的射门。”

“当然，我们在他们进球后的那一刻有点紧张，但我们创造了大量的机会，本可以8比1或9比1获胜。”

格鲁吉亚虽在16强赛以1比4败给了西班牙，但首次亮相大赛的他们能闯进淘汰赛阶段已创造了历史。（法新社）

西班牙下仗大战德国

西班牙的复赛对手是上仗以2比0击败丹麦的东道主德国，但德拉富恩特依然信心满满。

他说：“我们充满信心，因为我们拥有一支才华横溢、高素质和具备奉献精神的团队。相信自己的能力是非常重要的。我不想得罪任何人，但我们拥有本届赛事最好的团队。”

格鲁吉亚主帅萨尼奥尔（Sagnol）则认为，球队虽败犹荣。他说：“我为球员们近几个月所做的一切感到非常骄傲。这段旅程现在已来到终点，但我相信下一段会同样精彩。”

但萨尼奥尔同时也承认，他们不是西班牙的对手，他说：“我们在第一次进攻时就取得领先，但西班牙太强了，他们配得上胜利，这毫无争议。”