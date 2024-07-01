欧锦16强硬战土耳其 奥地利有望续写神话

2024年欧锦赛最叫人惊喜的球队之一奥地利将在本地时间星期三（7月3日）凌晨的16强赛对垒土耳其。奥地利的积极进攻球风，再加上土耳其防守能力不强，两队或为球迷呈现一场精彩纷呈的比赛。

与上届世界杯亚军法国、欧洲劲旅荷兰及波兰同组，奥地利本次欧锦赛的征途不能说不凶险，然而这支由“红魔”曼联（Man Utd）前主帅朗尼克（Rangnick）执教的球队不仅走了出来，并且是以力压法国与荷兰的盟主身份，昂首报到16强。

效力于德甲球队多特蒙德（Dortmund）的奥地利队长萨比策（Sabitzer）说：“当你击败荷兰，赢下小组赛，那你不可能太差。”

除了小组赛的漂亮战绩，奥地利这次比赛给人们留下更深刻的印象是压迫式的进攻风格。小组的三场比赛，除了首战对垒法国的比赛因为乌龙球以0比1结束外，他们在对垒波兰（3比1）与荷兰（3比2）的比赛中都是以高比分拿下，都产生了高进球数。

这在球风上与朗尼克接手之前的奥地利有着巨大的不同，当时的奥地利队不仅无法踢入2022年世界杯，沉闷的球风也让他们的球迷唾弃。

0比1败给法国的小组赛也是奥地利近10场比赛的首场败仗，期间他们在友谊赛2比0胜了德国，也以6比1彻底摧毁本轮对手土耳其。不过可以肯定的是，这次两队在16强赛狭路相逢，奥地利即使再胜，也不会那么轻松，比分不会那么悬殊。

防守有破绽队长禁赛 土耳其面临双重挑战

相较于奥地利的亮丽晋级，土耳其的出线之路则显得跌跌撞撞，胜了格鲁吉亚后，0比3惨败给葡萄牙，最后一场小组赛则靠伤停补时进球以2比1击败捷克，拿下次圈赛资格。

在这三场小组赛中，土耳其的球门失守了五次，在所有24支球队中只有小组赛后卷包袱走人的苏格兰（七球）、克罗地亚（六球）以及波兰（六球）比他们多，球队的防守显然存在很大的问题。面对开放进攻球路的奥地利，恐怕会露出更多破绽。

除了防守问题，土耳其的进攻组织球员兼队长恰尔汗奥卢（Calhanoglu）在对垒捷克的比赛被亮第二张黄卡，将因禁赛缺勤这场16强赛，这对土耳其而言也将是一大打击。