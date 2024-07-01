锋线双煞临危救主 三狮军团险胜斯洛伐克进八强

（盖尔森基兴综合电）“三狮军团”英格兰凭借贝林厄姆（Bellingham）在完场前伤停补时的一记倒挂金钩和凯恩（Kane）在加时赛第一分钟的进球，在本地时间星期一（7月1日）凌晨的欧锦赛16强赛中以2比1逆转战胜斯洛伐克，避免了提前出局的尴尬。

备受看好夺冠的三狮军团在比赛第25分钟就被斯洛伐克的施兰茨（Schranz）率先破门，并一直无法找到扳平机会。

贝林厄姆伤停补时进球为三狮军团续命

但就当大家都以为世界排名第45的斯洛伐克即将爆出大冷门时，贝林厄姆在最后的伤停补时阶段以一记精彩的倒挂金钩成功破门，为英格兰续命。

加时赛第一分钟，之前屡失良机的凯恩便取得了进球，助三狮军团完成逆转。

凯恩赛后认可了球队的顽强精神，认为大家永不放弃的态度值得赞扬。

他说：“这就是我们对胜利的渴望和决心。虽然形势看起来很不乐观，但我们到最后一秒还在战斗。贝林厄姆也还是一如既往地出色，那个进球真的很不可思议。”

斯洛伐克主帅：虽败犹荣

对于这场遗憾的败仗，斯洛伐克主帅卡尔佐纳（Calzona）认为虽然可惜，但虽败犹荣。

他说：“我没有任何怨言，因为我们在面对一支夺冠热门的队伍时已经踢得很好了。我们制造了很多机会，而从数据上也能看到我们有三次破门良机。很可惜，我们离晋级仅有几秒之隔，但这就是足球，我们只能接受。”

另一方面，英格兰主帅“索帅”索思盖特（Southgate）则表示对球队的表现不满意，但依然庆幸能晋级八强。

他说： “虽然我们赢了，但我还是能想象到大家对这场比赛的看法，不过无论如何我们还是晋级了。我们想要变得更好，我不会回避这一点，但球队所表现出来的精神与个性，相信大家也看得见。”

英格兰复赛对垒瑞士

英格兰的八强对手是爆冷击败上届欧锦赛冠军意大利的瑞士，这场复赛将在星期天（7月7日）午夜展开。

对于这场硬仗，索帅认为球队必须在战术上做足准备。

他说： “我觉得瑞士会让我们遇到完全不同但同样困难的战术问题，而我们也须要以不一样的方式去解决这些难题。”