罗马尼亚欧锦16强硬碰橙衣军团 黑马要一黑到底不容易

罗马尼亚在实力强劲的E组中凭借净胜球以小组第一出线，令人大跌眼镜，而荷兰则是在首战击败波兰后，却在随后两轮与法国闷和及不敌奥地利，最后仅以小组第三出线，因此这场黑马与“打盹狮子”之间的较量令人期待。

本届欧锦赛的最大黑马之一罗马尼亚即将在本地时间星期三（7月3日）的16强赛中，硬碰传统劲旅“橙衣军团”荷兰。到底是爆冷以小组头名晋级的罗马尼亚一黑到底，还是橙衣军团会重展雄风，晋级八强？

罗马尼亚在小组赛阶段所在的F组，有“欧洲红魔”比利时和实力不俗的乌克兰这样的对手，但这支由约尔德内斯库（Iordanescu）领军的球队，却令人大跌眼镜地凭借净胜球以小组第一出线。

反观荷兰，在小组赛中可谓是先盛后衰，在首战击败波兰后却在随后两轮先后与法国闷和及不敌奥地利，尤其是上一场以2比3不敌奥地利的比赛更是负评满满。

因此，这场较量可谓是一场黑马与“打盹狮子”之间的较量，谁能笑到最后令人期待。

范戴克：我知道自己能做得更好

橙衣军团的阵容可谓十分豪华，其中最亮眼的无疑是被誉为世界最强后卫之一的利物浦（Liverpool）球星范戴克（van Dijk）。

尽管在利物浦的表现十分出色，但范戴克在本届欧锦赛上的表现却遭人诟病。确实，荷兰在三场小组赛中共被攻入四球，身为后防核心的范戴克肯定难逃其咎。

范戴克自己也坦承必须拿出更好的表现，但同时也认为球队的求胜欲望需要更加强烈。

他在与奥地利的比赛后说： “整体来说，一切都应该可以变得更好。我们有很多需要讨论的地方，也做了很多分析。不是战术出了问题，主要的问题是在于我们对胜利的渴望，所以我们也就这一问题进行了讨论，而且讨论的方式相当激烈。”

罗马尼亚防守反击出色

约尔德内斯库领军的罗马尼亚有着出色的团队配合和纪律。（法新社）

罗马尼亚在三轮小组赛中交出了一胜一和一败的不俗战绩，其高效的防守反击能力令人印象深刻。

罗马尼亚在三场小组赛中没有任何一场在控球率和总传球次数上占优，却依然能交出不俗战绩。这一点足以反映这支球队的整体配合和纪律性的突出，而且球队也没有任何超级球星，甚至在欧洲四大联赛踢球的球星都没有几个。

由此可见，罗马尼亚能成为最大黑马的根本原因得归功于出色的团队足球，而此战面对荷兰必然会摆出铁桶阵，力求在防守中寻找对手的防守破绽。

不过，荷兰的锋线能力十分强劲，有利物浦边锋哈克波（Gakpo）、巴塞罗那（Barcelona）前球星德派（Depay）以及多特蒙德（Dortmund）边锋马伦（Malen），罗马尼亚要想扛住他们的狂轰滥炸应该不容易，毕竟罗马尼亚在对阵比利时的比赛中，就无法挡住对方的猛烈攻势。

不仅如此，范戴克是集速度和力量为一体的强劲后卫，倘若此战能找回状态，罗马尼亚要找到防守反击的破绽恐会十分困难。

由此可见，橙衣军团此战还是稍占上风，罗马尼亚要想一黑到底估计不易。