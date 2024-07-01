我国乒乓队全主力出战WTT球星挑战赛曼谷站

巴黎奥运会前的最后一项高水平乒乓球赛事，我国乒乓球队主力尽出，由头号男女单打郭勇与曾尖领衔。

新加坡队派出由郭勇和曾尖领军的全部主力，出战星期二（7月2日）在曼谷华马克室内体育馆开打的2024世界乒乓球职业大联盟（WTT）球星挑战赛曼谷站比赛。

这也是巴黎奥运会前国际乒坛最后一项高水平赛事，新加坡队将以赛代练，并积极抢分。

男队主教练高宁对《联合早报》说：“主要是郭勇抢分和以赛代练，之后回国有两个星期备战奥运会。”

女队主教练井浚泓说：“这是奥运会前的最后一站，对我们来讲主要是为了让队员保持比赛感觉和状态。同时，通过比赛发现问题，在最后一段集训中加以改进。”

尽管距离巴黎奥运会不足一个月，但已取得奥运资格的郭勇和曾尖还在四处征战。6月25日凌晨，在两位教练带领下先飞往突尼斯，参加在那里举行的WTT常规挑战赛。在分别闯过男女单打首轮后，郭勇和曾尖在次轮16进8时双双告负。前者以0比3不敌日本一哥张本智和，后者在2比0领先下被韩国名将朱千曦以3比2逆转。

世界第85输给世界第11并不令人感到意外，毕竟张本智和的实力非常强，但在高宁看来，郭勇的整体表现还不错，在第一局和第三局都拼出了9比11的比分。

相比之下，曾尖的出局有些可惜。不过，此前她曾两次输给世界第23的朱千曦。井浚泓说：“在2比0领先下没有办法拿下比赛，主要还是自己少了点东西。”

此次新加坡兵分两路参加球星挑战赛曼谷站比赛，高宁和井浚泓带领郭勇和曾尖30日下午经多哈转机到达曼谷，而留在新加坡训练的队员则在同日中午抵达。男女共六名（四男二女）选手，参加除了混双之外的男女单打和男女双打四个项目。

根据世界排名，郭勇（85）、冯耀恩（92）、曾尖（52）、周靖祎（125）均直接晋级男女单打正赛，而男单排名较低的周哲宇和蔡劭恒则要从资格赛打起。

男双方面，世界第14的冯耀恩／郭勇为赛会头号种子。此外，周哲宇／蔡劭恒也直通男双正赛。由于曾尖／周靖祎的女双世界排名过低，因此要先打资格赛。

中国队林高远与陈幸同 捍卫男女单锦标

正在成都封训的中国队，原本没有计划派球员参赛，但WTT官方将男女单打正赛外卡给了去年该赛事男女单打、男女双打和混双三冠王林高远和陈幸同。其中，男单世界第七的林高远是赛会男单头号，世界第六的陈幸同则为女单二号种子。

对此，林高远说：“卫冕冠军总是有很大压力，但也令人兴奋。面对更大的挑战，希望能再次突破自己。”

陈幸同说：“我已做好了准备，全力争取好成绩。”

另外，日本的张本兄妹也将继续参战。在突尼斯站上，两人共斩获四项冠军，成为最大赢家。其中，张本智和拿下男单、男双和混双三冠；张本美和则收获女单冠军。根据最新世界排名，她位居女单世界第七，刷新了个人职业生涯新高。