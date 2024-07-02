新加坡羽毛球馆国庆日起重开 开放让公众与企业预定

翻新与扩建后的新加坡羽毛球馆将在今年国庆日（8月9日）开放给公众使用，并命名为KFF羽毛球体育馆，以感谢林氏家族基金（KFF）对新加坡羽毛球的长久支持。

新加坡羽毛球总会在星期二（7月2日）上午召开记者会，宣布羽毛球体育馆重新开放的日期。

KFF羽毛球体育馆有两座建筑，一座是翻新后的新加坡羽毛球馆，共有九个场地。这个场馆将由新加坡羽毛球馆（Singapore Badminton Hall）易名为新加坡羽毛球场 (Spore Badminton Stadium)。另一个扩建的建筑则有三个球场，有冷气设备，也设有餐饮与健身设施，这些球场与设施将从8月9日起开放给公众与企业预定。

整个翻新与扩建工程，羽总预计耗资约500万元，建成一座兼具传统和现代科技的体育场，希望为羽毛球爱好者提供全新的体验。

羽总总裁欧振统指出，新场馆对发扬本土羽毛球运动的积极作用。他说：“这个球馆将为无法承担场地费用的运动员以及年轻羽将提供稳定的训练场所，并为缺少羽毛球设施的学校提供开展课程辅助活动（CCA）的场地。”

新场馆的技术升级由杰特科术公司（JK Technology）负责。执行董事汪佑任在记者会上详细介绍了新球馆所配备的新科技。“球馆将有两个大型屏幕，每个球场都配备自动跟踪的摄像头，让球员回看自己的比赛。”

他强调，新球馆既传承了历史，又融入了现代技术，是体育场馆全新的标杆。

林氏家族基金主要管理人林婉怡（左起），新加坡羽毛球总会总裁欧振统，杰特科术执行董事汪佑任和羽毛球总会会长廖振兴，在全新羽毛球馆模型旁合影。（邬福梁摄）

为了感谢林氏家族基金对新加坡羽毛球运动的长久支持，体育馆以KFF冠名。

林氏家族基金主要管理人林婉怡表示，能冠名体育馆十分荣幸。她说：“当羽毛球总会向我们提出这个建议时，我们感到十分惊喜，这对我们来说是个巨大的荣誉。”

林氏家族基金承诺投入多225万元 支持本地羽球运动

基金也承诺在未来几年额外投入225万元，支持本地羽毛球运动。

林婉怡的父亲林益洲是全球第二大棕榈油业春金集团（Musim Mas）的执行主席兼集团总裁，也是一名羽毛球爱好者。林氏家族基金在2022年也曾提供20万元给我国头号男单骆建佑，奖励他获得世锦赛冠军。

羽总会长廖振兴说：“球馆的更名和重新开放，标志着新加坡羽毛球又一个值得骄傲的时刻。这座焕发新生的场馆标记着我们丰富的历史，为本土羽毛球运动继续蓬勃发展奠定了基础。”