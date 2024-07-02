法国靠乌龙球险胜比利时 晋级欧锦赛八强

（杜塞尔多夫综合电）法国在本地时间星期二（7月2日）凌晨的欧锦赛16强赛凭借对手的乌龙球，以1比0小胜“欧洲红魔”比利时晋级，将在复赛中对垒点球战力克斯洛文尼亚的葡萄牙。

法国在这场比赛中占据了主动，但他们的前线球员浪费了不少进球机会，直到第85分钟中场老将坎泰（Kante）完成了一系列漂亮的传球，最终为替补出场的穆阿尼（Muani）创造了空间，后者转身射门，球打在比利时中卫韦尔通冈（Vertonghen）的腿上飞进龙门，门将卡斯特尔斯（Casteels）措手不及，只能眼巴巴目送球入网。

这个进球最终判为韦尔通冈的乌龙球，这也意味着法国仍然全线哑火，在本届欧锦赛中仍未在运动战中进球。过去四场比赛，法国只取得两个乌龙球和姆巴佩（Mbappe）的一个罚球。

已经尝试了不同进攻组合的法国主帅德尚（Deschamps），赛后如预料般反映出球队更积极的一面。他说：“我们总有能力进更多球。自欧锦赛开始以来，我们一直是这样，但这并不意味着我们不能进球。我们不希望这成为一种心理障碍。”

德尚正在寻求成为以球员和教练身份赢得世界杯和欧锦赛的历史第一人，他比大多数人都清楚，在大赛中重要的是走多远，而不是如何赢球，“我们做了很多好事。我们必须享受它。我们踢进了复赛，他们回家了，这是一个好趋势”。

对比利时来说，再一次令球迷沮丧的平淡退场，延伸了他们在自1980年决赛失利以来在欧锦赛中的糟糕纪录。他们过去两届比赛都在复赛出局，在之前的七届比赛中甚至有六届无法取得参赛资格，2000年以东道主身份参赛时也在小组赛遭淘汰。

比利时中场大将德布吕纳（De Bruyne）说：“我们有几次机会，但不多。然后他们进了球，我们没有足够的时间反应。我们在防守上做得很好，但随后就发生了折射。这让人遗憾，但这就是足球。”