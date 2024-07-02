我国11月举办世界国际象棋锦标赛

（新加坡讯）新加坡击败印度城市新德里和金奈，将在11月举办2024年世界国际象棋锦标赛，届时世上最优秀的棋手将前来我国一较高下。

国际象棋联合会（FIDE）在星期一（7月1日）宣布，新加坡成功竞标到这一赛事，比赛暂定于11月20日至12月15日举行，具体场地会在未来公布。

这将是拥有138年历史的国际象棋世锦赛史上第二次在东南亚举办，上一次得追溯到1978年在菲律宾的碧瑶。

作为首次举办这项赛事，我国击败来自印度的两个城市，其中包括印度新棋王多马拉吉乌·古克什 （Dommanraju Gukesh）的家乡金奈。金奈上一次举办世锦赛是在2013年，当时来自挪威的挑战者马格努斯·卡尔森（Magnus Carlsen）击败了东道主棋手兼卫冕冠军维斯瓦纳坦·阿南德（Viswanathan Anand）。

今年赛事的总奖金为850万美元（约1150万新元），比赛将在中国的世界冠军丁立人和印度挑战者古克什之间展开，双方会进行14盘对抗赛，先得7.5分者将获得冠军。

31岁的丁立人2023年在世锦赛战胜俄罗斯棋手涅波姆尼亚奇（Ian Nepomniachtchi）首次夺得世锦赛冠军，他今年的挑战者是18岁的古克什，后者是史上最年轻的挑战者，他在4月的选拔赛获胜，获得挑战丁立人的资格。

国际棋联主席德沃尔科维奇说：“我们很高兴国际象棋世锦赛首次在新加坡举行。新加坡不仅是全球最具标志性的旅游和商业中心之一，而且也是一座蓬勃发展的国际象棋中心。”

23岁的我国棋手张景尧为这项赛事的举办感到高兴，他说：“这项赛事在这里举行，对本地国际象棋界而言是件大事，也是棋联和新加坡为获得世锦赛主办权所做的贡献。

“对本地的许多棋手而言这是非常特别的事，因为在新加坡我们几乎没有国际象棋赛事，更不用说这样的世界级大赛了。”