葡萄牙点球大战击败斯洛文尼亚 帅罗落泪门将立功

帅罗因在加时赛踢失罚球而掩面流泪，但在点球大战中顶住压力为葡萄牙首开纪录，而球队门将科斯塔也发挥神勇连救三个点球，助葡萄牙晋级八强。

（法兰克福综合电）一代超级球星“帅罗”克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）在本地时间星期二（7月2日）的欧锦赛16强赛上，因踢失罚球而流下男儿泪，但其球队葡萄牙依然在点球大战中力挫斯洛文尼亚，惊险晋级八强。

帅罗上一次在赛场上落泪是在2022年世界杯，当时葡萄牙在八强赛中0比1不敌摩洛哥，而替补上阵的帅罗在终场哨声响起后哭着跑进球员通道，那一幕令不少球迷感到心酸。

那一次的流泪，让全世界觉得那个曾经飞天遁地无所不能的帅罗已经力不从心，纵然有多么想为祖国增添多一份荣耀却无法如愿。而这次帅罗在球场上的再度落泪，则让人再一次感觉到了这名39岁球星力不从心的无奈。

帅罗在加时赛中踢丢罚球后伤心落泪。（法新社）

葡萄牙在这场比赛中一直占据主动，有着近七成的控球率，且轰出20记射门，但始终无法撕破斯洛文尼亚的坚固防线。双方一直僵持不下，把比赛带入加时赛。

到了加时赛第12分钟，葡萄牙前锋若塔（Jota）在禁区突破时被斯洛文尼亚后卫德尔库希奇 （Drkusic）绊倒，裁判果断给出罚球，作为球队老大哥的帅罗毫无争议地成为主罚者。

帅罗的罚球被效力于体育马德里（Atletico Madrid）的斯洛文尼亚门将奥布拉克（Oblak）扑出，震惊全场，而帅罗也难掩伤心情绪，当下掩面落泪，队友们纷纷上前安慰。

比赛随后进入白热化的点球大战，葡萄牙主帅马丁内斯（Martinez）依然信任帅罗，让其担任首名点球手，而他也没有辜负主帅的信任，顶住压力成功破门。

科斯塔点球大战连救三球

不过，点球大战的最大功臣无疑是葡萄牙门将科斯塔（Costa），这名效力于波尔图（Porto）的门将连续做出三次扑救，助葡萄牙以3比0赢下点球大战。

科斯塔赛后认为，这也许是自己生涯中最棒的一场比赛。

这名24岁门将说：“我跟随了我的直觉，赛前当然有研究过对手的射门习惯，但球员一般都会改变自己的射门方式。我只能靠直觉，我是这么认为的。我真的很开心，也很庆幸能为球队做出贡献。”

科斯塔也在加时赛末段做出了一次关键扑救，再加上点球大战中的精彩表现，他无疑是葡萄牙此战的最大功臣。

马丁内斯赛后为球队的胜利感到开心，同时也对帅罗所展现出的求胜欲望表示尊敬。

他说：“作为一名已经有如此成就的球星，却还能对球队的荣誉有着如此情怀真的很不容易，所以我很感激他（帅罗）。我当时很肯定地让他担任第一点球手，让他带领我们走向胜利。大家都很自豪能有这样一位队长，让我们学到了要永远严格律己并永不放弃。”

葡萄牙的八强赛对手将是“高卢雄鸡”法国，比赛将于本地时间星期六（6日）进行。