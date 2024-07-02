NBA重磅转会 乔治加盟76人汤普森过档小牛

NBA自由转会市场开启后出现重磅转会，保罗·乔治加盟76人，克莱·汤普森过档小牛。此外，刚成为NBA史上夺冠次数最多的凯尔特人的老板也求售大部分股权。

（纽约综合电）美国职业篮球联赛（NBA）自由转会市场开启，恢复自由身的球员动作频频，重磅转会的包括九次全星队球员保罗·乔治（Paul George）从洛杉矶快艇（Los Angeles Clippers）加盟费城76人（Philadelphia 76ers），克莱·汤普森（Klay Thompson）从金州勇士（Golden State Warriors）过档达拉斯小牛（Dallas Mavericks）。

根据《ESPN》报道，保罗·乔治以四年2亿1200万美元（约2亿8800万新元）的丰厚酬劳加盟76人。星期天（6月30日）证实将离开勇士的克莱·汤普森，则以三年5000万美元过档小牛。

克莱·汤普森（右）被认为是篮球史上最佳射手之一。（路透社）

乔治与汤普森将带来冲冠实力

这两笔重磅交易无疑将加强76人与小牛的争冠实力。保罗·乔治将与76人的另外两名球星恩比德（Embiid）及马克西（Maxey）组成三巨头，而克莱·汤普森则在小牛搭档东契奇（Doncic）与欧文（Irving）。

34岁的克莱·汤普森被视为篮球史上其中一名最伟大的射手，他在勇士时与柯里（Curry）组成强大的后场组合，是勇士夺得2015年、2017年、2018年及2022年总冠军的伟大功臣之一。

同样34岁的保罗·乔治驰骋NBA赛场14个赛季，他曾效力印第安纳溜马（Indiana Pacers）、俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder），以及快艇。在生涯的867场NBA赛事中，他的场均数据为20.8分、6.3个篮板、3.7次助攻，以及1.7次抄截。

76人自2001年赛季后，就不曾闯进东岸半决赛，随着保罗·乔治的到来，有望取得更佳成绩。

除了保罗·乔治，报道也称76人以两年1000万美元签下了中锋德拉蒙德（Drummond），这名驰骋NBA赛场12个赛季的球员是五个赛季的篮板王。

上赛季总冠军凯尔特人求售

除了球员转会市场繁忙，上赛季总冠军波士顿凯尔特人（Boston Celtics）可能易主。这支球队刚在上赛季夺下球会史上的第18座总冠军，创下NBA联盟纪录。

波士顿凯尔特人刚在上赛季夺下队史的第18座总冠军，后卫布朗（中）举起奖杯庆祝胜利。（路透社）

福布斯在去年10月为凯尔特人做出了47亿美元的估值，其估值为NBA第四高球队，排在金州勇士（77亿美元）、纽约尼克斯（New York Knicks，66亿美元），以及洛杉矶湖人（Los Angeles Lakers，64亿美元）之后。

凯尔特人发文告说，基于遗产及家族生意考量，球会老板计划在今年或明年初卖掉大部分股权，其余股权将在2028年完全出售。

过去这几年不断出现NBA球会易主，除了当前凯尔特人老板求售大部分股权外，菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）、夏洛特黄蜂（Charlotte Hornets），以及达拉斯小牛都以30亿美元或更高的价格易主。