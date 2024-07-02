不敌乌拉圭 东道主美国止步美洲杯小组赛

（堪萨斯法新电）美国足球队在本地时间星期二（7月2日）的美洲杯最后一轮C组赛事中0比1不敌乌拉圭，而同组的巴拿马则以3比1战胜玻利维亚，这意味着东道主美国无法从C组出线，巴拿马得以晋级八强。

在上轮小组赛1比2意外不敌巴拿马的美国此仗虽然拥有主场优势，却无法对实力强劲的乌拉圭造成太大威胁。队长普利西奇（Pulisic）也在赛后坦承，球队就是无法找到突破口。

这名体育米兰（AC Milan）球星说： “我们刚开始踢得很好，气势也很棒，但能力还是不足。我们就是无法找到解决方法。”

美国和巴拿马在最后一轮之前都有三个积分，但前者在净胜球上有优势。C组的这两轮比赛也是同时开始，赛情可谓是十分紧张。

巴拿马在比赛第30分钟就由法哈多（Fajardo）首开纪录，让美国倍感压力，毕竟巴拿马取胜就意味着自己也要取胜，但要击败有着不败金身的乌拉圭谈何容易。

不过，玻利维亚在下半场初期便凭借米兰达（Miranda）的进球扳平比分，让美国再度燃起出线希望。

然而好景不长，乌拉圭后卫奥利维拉（Olivera）在第66分钟成功破门，虽然回放镜头显示奥利维拉有越位嫌疑，但视频助理裁判（VAR）在详细的反复查阅后判定进球有效。

另一边的战场又在第69分钟传出巴拿马的格雷罗（Guerrero）为球队重夺领先优势，美国的出线希望也几乎完全破灭。巴拿马球员雅尼斯（Yanis）到了伤停补时阶段再下一城，写下最后比数。

这次在自家门口主办美洲杯却无法出线，美国主帅伯哈尔特（Berhalter）也因此受到了不少球迷抨击，而这名曾带领美国闯入2022世界杯正赛的主帅如今能否保住帅位，还是个未知数。