三号种子阿丽娜因伤温网退赛 中国金花郑钦文意外出局

（伦敦综合电）草地大满贯温布登网球锦标赛正如火如荼地进行着，不过白罗斯好手、赛会三号种子阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）星期一（7月1日）宣布退赛，她的队友、16号种子维多利亚·阿扎伦卡（Victoria Azarenka）也因伤退出争夺。

世界第三的阿丽娜在温网战绩不俗，在2021和2023年都闯入半决赛，不过在正式比赛开始前，她在社交媒体宣布自己肩部伤势未痊愈，只好作出退赛的决定。

而维多利亚同样也是肩部受伤退赛。

与阿丽娜同处下半区的八号种子中国“金花”郑钦文没能抓住这个机会，她在首轮被来自新西兰的资格赛球员孙璐璐以4比6、6比2、6比4逆转，成为排名最高的出局的女单球员。

男单世界第一顺利闯关

男单方面，世界第一的意大利球员辛纳（Sinner）星期二（7月2日）经过四盘激战，以6比3、6比4、3比6、6比3拿下德国的汉夫曼（Hanfmann），晋级次轮。

22岁的辛纳去年闯进温网四强，这次是他职业生涯首次以世界第一出战大满贯赛事，他说：“感觉超棒，可是每场比赛都从0比0开始，而且人人都想赢，我也一样。”

他接下来将与同胞贝雷蒂尼（Berrettini）争夺第三轮资格。

世界第三的卫冕冠军阿尔卡拉斯（西班牙）也顺利闯关，以7比6（7比3）、7比5、6比2打败爱沙尼亚的拉贾尔（Lajal）晋级。