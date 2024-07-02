WTT曼谷站 蔡劭恒止步男单资格赛首轮

我国球员蔡劭恒星期二（7月2日）以0比3不敌法国选手罗曼·鲁伊斯，止步2024世界乒乓球职业大联盟（WTT）球星挑战赛曼谷站男单资格赛首轮。

虽说输球的结果在蔡劭恒意料之中，他还是对自己三局完败感到失望。赛后，他对《联合早报》说：“赛前我看过对手的比赛录像，他实力很强。我的目标就是争取赢下一局。但当机会出现时，由于自己的失误没能抓住，感觉有点可惜。”

WTT球星挑战赛曼谷站比赛星期二在曼谷华马克室内体育馆拉开战幕，我国只有蔡劭恒一人在男单资格赛首轮中亮相，对手是27岁的罗曼·鲁伊斯。

原本双方的世界排名不分伯仲，但蔡劭恒最新下滑了七位至第290，对手则上升八位排在第277。尽管在积分上蔡劭恒仅落后4分，但在本赛季胜率方面，他以18%对罗曼·鲁伊斯的78%，显然后者的技术和经验更加稳定丰富。

蔡劭恒懊恼自己打得太着急太想赢

这是双方职业生涯的首次交手。首局，蔡劭恒迅速进入状态，9比7领先后被对手追平。之后，他手握两个发球权，却因自身失误，以9比11先丢一城。

赛后，蔡劭恒懊恼不已。他说：“当出现领先球或是机会球时，可能是太着急太想赢了，被自己一、两板就打丢了。而这正是对手的战术，等着你失误。”

首局憾负后，蔡劭恒次局有点崩盘，很快以2比10落后。尽管连追4分，但还是以6比11败北。第三局追成5平后，对方不断施压，最终以7比11失利。

复盘后两局比赛，蔡劭恒说：“第二局对手适应了，不断给出短球加长球，而我没有跑上位，比较被动，打到了对手节奏。第三局，我在关键时出现了失误。”

从5月太原常规挑战赛到本届曼谷球星挑战赛，蔡劭恒反手改打削球。他说：“我知道自己防守弱，所以一直在寻求提升实力的办法。换成削球后打得挺不错，找到点节奏了。但有些细节做得不够，要多练，更快加强技术能力。同时，除了左右移动，还要加强前后跑位，提升步伐速度。”

意味着蔡劭恒整个巴黎奥运周期结束

对于蔡劭恒的表现，男队主教练高宁说：“劭恒在技术的稳定性方面有些进步，但还得通过比赛来检验。目前来看，打多板球略显技战术单薄，打到后面要多板相持时失误多一些。现在只能刮削一两板，接下来还要加强近台、中远台的成功率。”

随着首轮出局，也意味着22岁的蔡劭恒整个巴黎奥运周期结束了。展望未来，他说：“我的梦想是打进奥运会。之前有点伤病，练了一整年都没有增强和突破，换成削球后的感觉和状态，让自己有点信心了，希望在新的奥运周期有更大的提升”。