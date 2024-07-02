小将张志杰赛场离世 中国队亚青赛混团夺冠带他球衣上领奖台

中国队星期二（7月2日）在印度尼西亚举行的亚洲青年羽毛球锦标赛混合团体赛决赛中，以3比1战胜韩国队，时隔六年重夺亚青赛团体冠军。队员们带着张志杰的球衣上台领奖，不少队员都哭成泪人。

亚羽联星期一（1日）发文告称，中国17岁小将张志杰在比赛中突然晕厥，送医后抢救无效去世。按照羽毛球团体赛的规则，只要球员有出过场都能站上最终的领奖台，因此已故的张志杰也是冠军团队一分子。

在比赛进行中，队友们也给刚过世的张志杰留了加油的位置，并放上了他的队服。

许多人包括球员在内都炮轰世界羽联、亚羽联和主办方的应急处置，导致张志杰错过黄金求援时间。世界羽联星期二晚上通过电邮表示，向张志杰的家人、队友、中国羽毛球队以及整个中国羽毛球界表示最深切的哀悼。

他们写道：“尽管亚洲青年羽毛球锦标赛由亚洲羽毛球联合会管辖，但世界羽联有一套总体的医疗指南和指示，供其他主办赛事的管理机构使用。然而，每个管理机构在其赛事中如何实施这些医疗协议和做法则由其自行决定。”

世界羽联最后也说道，根据指南，在裁判的指导下，赛事医生有责任应对场上的紧急情况，包括疑似心脏骤停。他们会在这种情况下提供干预，直到适当的医疗服务（如救护车）到达。

世界羽联说他们也会和与亚羽联、印尼羽毛球协会（PBSI）共同彻底审查此事。