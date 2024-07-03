土耳其后卫梅开二度立功 险胜奥地利晋级欧锦赛八强

（莱比锡综合电）土耳其后卫德米拉尔（Demiral）在本地时间星期三（7月3日）的最后一场欧锦赛16强赛中梅开二度，助球队以2比1击败击败奥地利，闯入八强。

目前效力于沙特阿拉伯联赛球队阿赫利（Al-Ahli）的德米拉尔在开赛58秒便首开纪录，攻入欧锦赛史上的第二快进球。

德米拉尔随后在第59分钟通过角球，头球再下一城。这一进球也让这名26岁球员成为自1998年的世界杯以来，首位在大赛的淘汰赛阶段梅开二度的后卫。

不过身为欧锦赛黑马之一的奥地利也不甘示弱，中锋格雷戈里奇（Gregoritsch）在第66分钟便扳回一球。看到反击希望的奥地利一直加强攻势，却一直无法找到突破口。

到了最后的伤停补时阶段，奥地利中场鲍姆加特纳（Baumgartner）差点扳平比分，但土耳其门将古诺克（Gunok）的一记精彩扑救，彻底扼杀了奥地利的反击希望，助土耳其在暌违16年后再次闯入大赛八强之林。

奥地利在今年3月曾在友谊赛6比1大胜土耳其，不料到了欧锦赛却吞下败仗，主帅朗尼克（Rangnick）也对此成绩深感失望。

这名曼联（Manchester United）前主帅赛后受访时说： “无法想象我们现在要回家了。我们都以为能在这里走得更远，也做好了多踢几场的准备。不过淘汰赛就是如此，大家都很失望。”

土耳其的八强对手将是“橙色军团”荷兰，比赛将于本地时间7月7日凌晨3时展开。