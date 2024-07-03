马伦梅开二度胜罗马尼亚 助荷兰时隔16年再闯欧锦八强

哈克波一攻一助造胜势，马伦下半场替补登场进两球锁定胜局，主帅科曼称球队须保持水平才有望夺冠。

（慕尼黑综合电）“橙衣军团”荷兰于本地时间星期三（7月3日）凌晨凭借马伦（Malen）的两次破门，以3比0击败罗马尼亚，自2008年欧锦赛之后再次晋级八强。罗马尼亚在整场比赛中被压制，以E组第一出线的黑马身份遗憾出局。

上半场比赛中，荷兰边锋哈克波（Gakpo）内切接中场西蒙斯（Simons）传球抽射得手，在第20分钟为荷兰首开纪录。但荷兰迟迟无法锁定胜局，浪费多次破门良机。下半场替补上场的马伦则在第83分钟和第93分钟，分别接哈克波与西蒙斯的传球完成破门，助橙衣军团晋级八强。

能在欧锦赛淘汰赛阶段单场攻进至少两球的荷兰人，马伦是历史上第三位。荷兰名宿奥弗马尔斯（Overmars）曾在2000年欧锦赛，以6比1击败南斯拉夫的比赛中攻进两球，克鲁伊维特（Kluivert）则同场攻进三球。

哈克波和西蒙斯表现出色是胜利关键

荷兰主帅科曼（Koeman）赛后称球队状态飘忽不定，实在难以理解。他说：“有时很难说为什么你在一场比赛中表现糟糕，然后在下一场比赛能够达到高水平。”

科曼认为在这场比赛中，哈克波和西蒙斯的出色表现是胜利的关键，并且强调荷兰若想争冠，表现不能比这场差。他说：“今天的整体表现非常不错，是让球队能继续晋级的水平。如果我们无法保持这样的表现，就不可能进入决赛。”

荷兰主帅还有其他要苦恼的事，中场球员邵敦（Schouten）和边锋贝格维恩（Bergwijn）都在这场比赛中受轻伤，被换下场。

罗马尼亚期待全新开始 望回馈球迷支持

罗马尼亚主帅约尔德内斯库（Iordanescu）在球队被淘汰之后开始对未来展望：“当然有些伤感。我们希望取得更好的成绩，也确实尽了全力。希望罗马尼亚球迷和国家队之间的凝聚力，可以成为一个新的开始。”

在与荷兰的比赛中，身穿黄色球衣的罗马尼亚球迷与身穿橙色球衣的荷兰球迷数量不相上下。比赛结束后，罗马尼亚球迷们依然留在现场，为球队送上鼓励。

约尔德内斯库说：“2008年与2016年两届我们都未能晋级淘汰赛，这对我们的球迷来说是悲伤的八年。这届晋级成功，球迷们也全力支持我们。我希望我们不会忘记这些时刻。”

荷兰将在星期天（7日）凌晨3时对阵土耳其，争夺四强席位，后者以2比1击败奥地利晋级八强。