巴西踢和哥伦比亚晋级美洲杯八强 哥斯达黎加获胜却出局

（奥斯汀综合电）巴西本地时间星期三（7月3日）在美洲杯D组最后一场比赛中与哥伦比亚1比1战平，闯入复赛；同组的哥斯达黎加虽以2比1击败巴拉圭，但最终只能排在小组第三名，无缘八强。

之前两连胜已锁定复赛资格的哥伦比亚以七分获得小组第一；巴西以五分排名第二；哥斯达黎加以四分打道回府。巴拉圭在三场失利后垫底出局，这是他们自1925年以来首次小组赛全败。

巴西在第12分钟凭借拉菲尼亚（Raphinha）的自由球首开纪录，但哥伦比亚右卫蒙诺兹（Munoz）在上半场伤停补时阶段扳平比数。下半场战况紧凑，两队短兵相接，但比分一直保持不变。尽管哥伦比亚的不败纪录延长到26场，但巴西还是终结了前者的10连胜。

边锋拉菲尼亚为巴西首开纪录。（法新社）

巴西将在复赛中硬碰乌拉圭，哥伦比亚将碰上巴拿马。哥伦比亚主帅洛伦佐（Lorenzo）说：“对阵巴西时，你一秒钟也不能忽视这支球队。面对复杂的对手，我们感到很满意，现在只须考虑对垒巴拿马的比赛。”

在另一场D组赛中，哥斯达黎加队长卡尔沃（Calvo）和阿尔科塞尔（Alcocer）在开赛后的七分钟内连进两球，而巴拉圭下半场状态回勇，边锋索萨（Sosa）在第55分钟攻进他在国家队的第一个进球。

哥斯达黎加球员阿尔科塞尔（持手机者）赛后与球迷自拍留念。（法新社）

哥斯达黎加主帅阿尔法罗（Alfaro）赛后告诉记者：“这是一支非常艰难的小组。我们对阵的是巴西和哥伦比亚，这是美洲杯四支夺冠热门队中的其中两支。

“我们有自己的优势、成就和失误，但我们成长了，我们正在分析表现而不是结果。重要的是从中吸取教训，这是一场非常短暂的锦标赛，必须充分利用。”