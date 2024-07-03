东契奇发挥失常 斯洛文尼亚奥运男篮资格赛开门黑

（比雷埃夫斯综合电）斯洛文尼亚男篮在雅典进行的奥运男篮资格赛中遭遇开门黑，本地时间星期三（7月3日）凌晨以92比108被克罗地亚爆冷击败。斯洛文尼亚球星东契奇（Doncic）发挥不佳，23投八中，九记三分球出手全丢，还有三次失误。

克罗地亚男篮由美国职业篮球联赛（NBA）洛杉矶快艇（LA Clippers）中锋祖巴茨（Zubac）与金州勇士（Golden State Warriors）前锋萨里奇（Saric）领衔。他们第一节的完善防守，让东契奇单节九投一中，以31比16大比分领先结束第一节。

第二节斯洛文尼亚进攻稍有回暖，在半场将落后缩小至13分。但第三节的分差被克罗地亚拉开至25分，第四节比赛彻底成为垃圾时间。

最终克罗地亚以108比92的分数击败斯洛文尼亚，取得2024巴黎奥运会男篮资格赛首胜。克罗地亚队六人得分上双，萨里奇更是拿下19分、10个篮板和10次助攻的三双数据。而东契奇虽同样拿下26分，11篮板，10助攻的三双，但全队只有四人得分上双，缺乏火力点。

第三节接近尾声时，一个篮架上的计时器出现故障，比赛因此中断了近30分钟。然而计时器最后没能修好，工作人员只好在篮架下方摆放一个临时的计时器，球员只能低头才能看到剩余的进攻时间。

奥运资格赛从2日开始，在全球四个赛区同时举行，分别是希腊、西班牙、拉脱维亚和波多黎各。每个赛区将六支队伍分两组，组中前两名将进入四强，而只有拿到冠军才能进入巴黎正赛。