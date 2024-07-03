捐赠中国球迷万元赏金给福利院 哈山：这是我应尽责任

“雄狮”国家足球队首席门将哈山把自己从中国球迷手中收到的打赏中拿出1万元，星期二（7月2日）捐赠给新加坡莫罕默迪亚福利院（Muhammadiyah Welfare Home）。

莫罕默迪亚福利院是一个为10岁至19岁的男孩提供庇护所和住宿照顾的儿童之家。据他们在脸书的贴文，哈山对那里并不陌生，而这名40岁门将的捐款则会被用于福利院今年9月的慈善节上。

哈山在接受《每日新闻》采访时说： “我希望能让孩子开心，因为这些孩子们的生活都很不容易。当我听到他们的故事和经历时都很伤心。我希望这（笔捐款）能让他们露出笑容，这就够了。我自己的家庭背景也并不富裕，所以能理解他们所面对的一些困难。无论如何，这是我应尽的责任。”

哈山在“雄狮”国家足球队今年6月对阵泰国的世界杯外围赛中，尽管已无出线希望但依然拼尽全力挡出了泰国队的11次射门，间接让中国队凭交手纪录优势力压泰国晋级。

哈山的专业精神让许多中国球迷感到敬佩，甚至将他比喻为“救世主”，并于中国一夜爆红。因此，不少中国球迷挖出哈山在淡滨尼开设的椰浆饭店并前去打卡，而摊位的二维码也被人放到网上，使许多中国球迷跨国打赏，打赏程度使得摊位的二维码一度被银行暂停使用。

网上曾流传哈山在一天内就收到了580万新元的打赏，但他随后便在受访时指出这是谣言，并呼吁中国球迷停止为他跨国打赏，以免陷入骗局。

哈山曾在哈芝节前接受《联合早报》采访时说，会将这些本不属于他的钱捐出去，因为这是他个人的宗教宗旨，要为社会做出贡献，而这番言论过后也被总统尚达曼在社交媒体上提出赞赏。