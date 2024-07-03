温网女单卫冕冠军马尔凯塔止步首轮 输给世界排名第83杰西卡

来自捷克的上届冠军马尔凯塔的出局意味着，今年温网将连续第七年出现不同的女单冠军。女单世界第一伊加成功闯关，七届赛会冠军乔科维奇也在首轮报捷。

（伦敦综合电）温布登网球锦标赛上届冠军马尔凯塔·万卓索娃（Marketa Vondrousova）星期三（7月3日）止步女单首轮，成为30年来首名在温网女单首轮出局的卫冕冠军。

上一次以卫冕冠军身份出战，却在第一轮出局的是1994年的施特菲·格拉芙（Steffi Graf）。马尔凯塔的出局意味着，今年温网将连续第七年出现不同的女单冠军，美国“黑珍珠”塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）是最后一名成功卫冕温网女单冠军的选手，她在2015年和2016年连续夺冠。

赛会六号种子马尔凯塔两周前在柏林公开赛第二轮时严重摔倒，导致臀部出现问题而提前退赛，本周带着伤病出战温网的她表现不佳。

西班牙对手杰西卡·马内罗（Jessica Maneiro）利用马尔凯塔身体的不适，两盘比赛都表现稳定，最后以6比4、6比2获得晋级资格。

马尔凯塔拒绝将失败的原因归咎于身体伤势，她说：“我今天从一开始就感到非常紧张，无法摆脱这种紧张感。”

获得职业生涯首次大满贯胜利的杰西卡感到非常高兴，第二次出战温网的她说：“去年的回忆很美好，那是我第一次参加温网。

“能在这里对阵万卓索娃（马尔凯塔），就像是再添一段美好的回忆。我想自己会比以前更爱这个比赛。我几天前就喜欢上了它。现在感觉更好了。”

西班牙女将杰西卡获得个人首次大满贯胜利。（路透社）

排名世界第83的杰西卡下一轮将迎来西班牙内战，对手是克里斯蒂娜·布克沙（Cristina Bucsa）。

此外，止步女单首轮的前大满贯冠军还有美国球员索菲亚·肯宁（Sofia Kenin），她被世界第一的伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek，波兰）以6比3、6比4击败。

卢布列夫出局 默里因伤退赛

男单方面，俄罗斯球员卢布列夫（Rublev）是首轮出局的球员中排名最高的，世界第六的他迎战首次亮相温网的阿根廷球员弗朗西斯科·科梅萨纳（Francisco Comesana），被后者以6比4、5比7、6比2、7比6（7比5）击败。

卢布列夫在比赛中不断地拿球拍砸向自己的腿，对于这番举动，他赛后说：“如果我能将球拍砸向草地上，我就不会那么做（砸向腿）了。当下我不知道为什么自己会那么做，就是忍不住，须要发泄情绪。”

卢布列夫在场上发泄情绪，用球拍愤怒地砸向自己的腿。（法新社）

曾在2013年和2016年两度夺得温网冠军的本土宠儿默里（Murray），在他出战的个人最后一届温网单打项目中，因伤退赛。

37岁的默里的伤病仍未恢复至理想状态，确认退赛后，比利时球员戈芬（Goffin）将替代他的签位，迎战捷克球员马哈奇（Machac）。

虽然退出单打赛事，但默里确认自己会和哥哥杰米（Jamie）出战双打。

与此同时，伤愈复出的塞尔维亚天王乔科维奇（Djokovic）顺利开启追逐个人第25个大满贯的征程，他在首轮以6比1、6比2、6比2横扫从资格赛突围的捷克球员科普里瓦（Kopriva），下一轮将迎战英国外卡球员费恩利（Fearnley）。