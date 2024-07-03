我国乒将周哲宇逆转胜泰球员 晋级WTT球星挑战赛正赛

我国名将周哲宇星期三（7月3日）在先输一局的情况下连扳三城，最终以大比分3比1逆转战胜泰国球员萨塔蓬·杰姆普隆，晋级2024世界乒乓球职业大联盟（WTT）球星挑战赛曼谷站男单正赛。

虽说只是一场资格赛胜利，但能跻身正赛还是给周哲宇提升了信心。他对《联合早报》说：“现在每一场比赛都打得很艰难，尤其是单淘汰赛，输球就结束了，能赢下来并不容易。后面还是要尽早进入状态，把握好每一分，珍惜每一场球。”

由于世界排名在第164位，周哲宇需要打男单资格赛，角逐正赛席位。在首轮轮空后，他的次轮对手是暂时无法从WTT官网上查到资料的萨塔蓬·杰姆普隆。后者首轮以3比0击败了排名第469位的同袍西提萨克·努查特，与周哲宇遭遇。

有关对手的情况，据周哲宇赛后透露：“我和萨塔蓬·杰姆普隆在青少年时期曾交过手，我们是同一批球员，但他很久没有出来比赛，所以没有排名。”

在星期三晚上双方交手之前，主场作战的杰姆普隆已经参加了男单、男双、混双三项资格赛，打了三场比赛，竞技状态和对场地的熟悉度都超过了首秀的周哲宇。首局开始后，泰国球员很快就进入了状态，以11比7先声夺人。

在复盘首局失利原因时，周哲宇说：“这是我第一场比赛，感觉球场风向有些阻碍，对不上点，球速也比较慢。”男队主帅高宁说：“第一局没有盯住对手的短球，加上哲宇发球后，对手抢得比较凶。这两点，哲宇在后面做得不错。”

正是凭借及时的调整，周哲宇逐渐找到比赛状态和感觉，减少了无谓的失误，随后的比赛中也没有给对手机会，以11比4、11比6、11比5直落三局，成功逆转获胜。

谈到后三局轻松取胜，周哲宇说：“在发球上多了一些变化，对手抢攻很凶，自己相持时尽量先尝试摆短和控制，接发球时找机会上手，给对手多一点压力。”