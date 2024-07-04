法葡争夺半决赛权 姆巴佩大战偶像帅罗成焦点

本届欧锦赛的其中一场复赛将在2016年欧锦赛冠军葡萄牙与2018年世界杯冠军法国之间展开，毫无疑问，这场于新加坡时间星期六（7月6日）凌晨3时举行的对决，焦点必在两名队长“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）和姆巴佩（Mbappe）的身上。

帅罗是国际赛场上进球最多的球员，至今130个国际赛进球远超历代任何一位足球员。姆巴佩也曾直言，帅罗是他的偶像，但岁月催人老，39岁的帅罗在本届欧锦赛显然已不及当年勇，三场小组赛颗粒无收是他10次参加大赛的头一遭。他甚至在上场对垒斯洛文尼亚的复赛中踢失罚球，所幸门将科斯塔（Costa）在点球战中表现神勇，一连扑出对手的三个点球，让葡萄牙有惊无险地晋级八强。

不过，帅罗能在踢失罚球后再站上罚球点，为葡萄牙主罚第一个点球，并成功命中，这样的勇气与担当是极度难能可贵的。

姆巴佩至今在欧锦赛只为法国队攻进一个罚球，本仗他必竭尽所能争取从运动战中进球。（路透社）

至于姆巴佩，作为上届世界杯金靴奖得主的他，至今只为法国队贡献一个罚球，表现同样令人失望。然而，无可否认的是，这名刚刚转投西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）怀抱的法国球星因伤缺席了第二场小组赛，而且因鼻梁骨折须戴着面具作赛，这多少会影响他的发挥。

姆巴佩在16强对垒比利时前就曾经抱怨，他真的很讨厌戴着面具踢球，因为这让他感觉像戴着虚拟现实眼镜在观赛一样，不像是一名真正在比赛的球员。

矛与盾的对决

法国在上两届世界杯都闯入了决赛，但上届欧锦赛却意外不敌瑞士，止步16强，因此姆巴佩赛前就表示，非常渴望协助球队在这项赛事中夺魁。可是本届欧锦赛战罢四场，法国队的三个进球中却有两球得益于对手的乌龙球，另一球则是姆巴佩攻入的罚球，意味着他们至今还没有从运动战中进球。

不过，法国队的防守却固若金汤，龙门至今只被波兰射脚莱万多夫斯基（Lewandowski）的罚球攻破。

葡萄牙至今则取得了五个进球，失三球，看来这会是一场矛与盾的对决。

两队过去四次在大赛淘汰赛中交手（2016年欧锦赛决赛葡萄牙胜、2006年世界杯半决赛法国胜、2000年欧锦赛半决赛法国胜、1984年欧锦赛半决赛法国胜），获胜的一方都会是最终的冠军，说不定本届也会如此。