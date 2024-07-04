克罗地亚男篮奥运资格赛 意外不敌新西兰

（比雷埃夫斯综合电）在希腊雅典举行的奥运会篮球资格赛冷风继续吹，在爆冷打败由达拉斯小牛（Dallas Mavericks）球星东契奇（Doncic）领衔的斯洛文尼亚后，克罗地亚星期三（7月3日）竟又86比90意外不敌新西兰。

克罗地亚携首场获胜之勇，在开场就连续暴扣，确立起内线优势。新西兰的应对方式是外线出手，上半场三分球15投10中，一度领先八分。上半场双方有来有往，克罗地亚以60比55领先。第三节，新西兰凭借不知疲倦的跑动一度把比分追到72平，不过没能实现反超。

比赛的转折点出现在第四节还剩37秒时，顽强的新西兰在落后了大半场比赛后，终于靠后卫伊利（Ili）的上篮反超比分至88比86。克罗地亚最后两分钟里连续五次进攻未能得分，反观对方球员里阿法（Le‘afa）贡献了两个罚球，为新西兰以90比86锁定胜局。

效力洛杉矶快艇（LA CLippers）的克罗地亚中锋祖巴茨（Zubac）本场比赛表现突出，夺得29分、16个篮板、二次助攻的数据，但还是无法协助球队胜出。不过，克罗地亚还是凭借一胜一负的成绩出线，斯洛文尼亚将与新西兰争夺另一个出线权。

从星期二（2日）开打的奥运资格赛在全球四个赛区同时举行，分别是希腊、西班牙、拉脱维亚和波多黎各。每个赛区将六支队伍分两组，小组前两名将进入四强，而只有拿到冠军才能进入在巴黎举行的正赛。