詹皇续约湖人两年 詹姆斯父子下赛季携手出征

（洛杉矶综合电）“詹皇”詹姆斯（LeBron James）据报道和洛杉矶湖人（LA Lakers）续约两年，合约价值为1亿零400万美元（约1亿4100万新元）。他的长子布朗尼（Bronny James）也和湖人签下790万美元的四年合约，这意味着父子俩下赛季有望并肩作战。

今年年底将迎来40岁生日的詹姆斯，上周虽然选择不执行合同中最后一年的球员选项，但仍继续和湖人谈新合约。在这之前，湖人从选秀大会以第55顺位选中了19岁的布朗尼。两人签约后，NBA下赛季料能首次出现父子同时上阵的戏码。

詹姆斯新合约中的第二年为球员选项，拥有交易否决权，让他和菲尼克斯太阳（Pheonix Suns）的比尔（Beal）一起，成为目前联盟中仅有两名有权拒绝球队将他们交易出去的球员。

下赛季将是詹姆斯第22个NBA赛季

签下新合约后，詹姆斯下赛季预计将进账约5000万美元，这将让他在球场上获得的薪资总收入达到5亿3000万美元，成为历来首名突破5亿美元薪金的美国职业篮球联赛（NBA）球星。下个赛季将是他的第22个NBA赛季，这将追平卡特（Carter）在1998年到2020年期间所创下的联盟纪录。

ESPN报道，詹姆斯希望湖人新赛季能引入汤普森（Thompson）或德罗赞（DeRozan），不过在汤普森选择从金州勇士（Golden State Warriors）加盟达拉斯小牛（Dallas Mavericks）后，芝加哥公牛（Chicago Bulls）的德罗赞（DeRozan）成为自由球员市场上目前最大牌的球星。

迈阿密热浪（Miami Heats）、萨克拉门托大王（Sacramento Kings）、圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）都有可能成为德罗赞的下家。