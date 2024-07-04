温网击败前赛会亚军贝雷蒂尼 辛纳意大利内战惊险胜出

温网第二轮与队友展开内战，世界第一的辛纳赛后称在比赛刚开始阶段面对水平如此之高的球员非常艰难，贝雷蒂尼是2021年的亚军得主。

（伦敦综合电）男单排名世界第一的辛纳（Sinner）星期四（7月4日）在温布登网球锦标赛经过一番苦战后，艰难拿下同袍贝雷蒂尼（Berrettini），晋级第三轮。女单方面，日本名将大坂直美在次轮不敌美国球员艾玛·纳瓦罗（Emma Navarro），并称接下来会专注备战7月底展开的巴黎奥运会。

辛纳与贝雷蒂尼的这场比赛用时长达三小时42分钟，辛纳通过三个抢七才如愿拿下比赛，比分为7比6（7比3）、7比6（7比4）、2比6、7比6（7比4）。

辛纳赛后指出，在比赛刚开始阶段就面对水平如此之高的球员非常艰难。贝雷蒂尼是2021年的温网亚军得主，他在这场比赛轰出65个制胜分，其中包括28个“爱司球”（发球直接得分）。

辛纳说：“我们是非常好的朋友，我们一起打戴维斯杯，有时也一起训练。在第二轮就要面对彼此是非常困难的。

“今天是一场高水平的比赛，我们都打得非常好。三个抢七，有时候我非常幸运。”

辛纳在温网的最好成绩是2023年的半决赛，他下一轮将迎战塞尔维亚的凯茨曼诺维奇（Kecmanovic）。

无缘继续挺进 大坂直美将专注来临奥运

女单方面，四次大满贯得主大坂直美依旧无法在草地大满贯赛中取得突破，她的最佳成绩是晋级第三轮。这次她在第二轮就以4比6、1比6败给世界第17的艾玛。

这是大坂直美经历心理健康问题和生产后、自2019年以来首次返回温网比赛，她赛后坦言自己缺乏自信。

她说：“老实说，虽然一开始我们在交换胜局，但不知道为什么我完全不自信。我感觉自己打得并不好，我猜是这些质疑影响了自己，显然第二盘打得并不好。”

目前大坂直美排名世界第113位，她在去年7月生下女儿后，今年1月才重返赛场。虽然她不确定自己之后的赛程安排，但称7月底开幕的巴黎奥运会，会是她优先考虑的事。

大坂直美在2021年的东京奥运会中打进女单第三轮。

来临巴黎奥运会的网球赛是红土场地，大坂直美在不久前的法国公开赛表现不俗，对垒最终冠军伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek，波兰）时，差点胜出。

大坂直美说：“既然我这么早出局，我真的想花时间为奥运会训练，好好表现。”