为下赛季整顿备战 主帅腾哈格续约 曼联拟裁员250人

（路透电）据一名熟知英超豪门“红魔”曼彻斯特联队（Manchester United）内情的消息人士向路透社透露，曼联拟议裁员约250人，超过员工总数的四分之一。红魔星期四（7月4日）也宣布，和主帅腾哈格和球队续约至2026年。

腾哈格在文告中说：“在回顾过去两年，我们能够自豪地回顾两个奖杯和许多自从我加入后取得的进步。然而，我们也必须清楚，要达到曼联预期的水平，还有很多艰苦的工作要做，这意味着要挑战英格兰和欧洲冠军头衔。”

路透社星期三（3日）则引述消息人士说，红魔此次裁员将涉及这家球会的所有部门和各个层面，但其慈善部门曼联基金会除外。

据《每日邮报》率先报道，此次裁员将占其员工总数的22%左右。

这支20次英格兰顶级联赛冠军得主，上赛季以第八名创下自1990年以来的最糟糕英超联赛成绩。球会因此对整体运作进行全面检讨，以更好地备战接下来的2024-25赛季。

英国亿万富豪拉特克利夫（Ratcliffe）2023年底完成收购曼联当时市值13亿英镑（约合22亿新元）的25%股份，并承诺再拨出3亿英镑注资曼联。他也同时接掌球会的日常运作，要扭转球队在球场上的颓势。

截至去年6月，曼联拥有约1112名员工，包括球员、教练、行政人员。

在未能获得参加利润丰厚的欧冠赛资格后，曼联凭借上赛季足总杯的胜利，取得下赛季参加欧洲联赛的资格。