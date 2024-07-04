欧锦赛状态绝佳两队相遇 西班牙要送德国中场克罗斯退役

西班牙前锋何塞卢赛前放话，要让这场欧锦赛焦点战成为前皇马队友克罗斯退役前的最后一场比赛。

欧洲足球锦标赛东道主“日耳曼战车”德国本地时间星期六（7月6日）凌晨将和“斗牛士”西班牙在八强赛上演重量级较量。两队在本届比赛都有不俗状态，如果能够跨越这一关将大步迈向冠军。

德国中场克罗斯（Kroos）早前宣布他将在欧锦赛结束后正式退役。34岁的他上个月挥别效力10年的西班牙豪门皇家马德里（Real Madrid）后，本场将和几位前队友站在对立面，成为比赛看点。

上周从皇马离队加盟卡塔尔球队阿尔加拉法（Al Gharafa）的西班牙前锋何塞卢（Joselu）在赛前就放话，要在这场比赛“送克罗斯退役”。

这名和克罗斯同龄的前锋说：“很遗憾我们不得不让托尼（克罗斯）在这样的情况下退役。希望我们能在星期五（当地时间）获胜，这会是托尼的最后一场比赛，也为了我们自己好。”

西班牙替补前锋何塞卢最近刚离开皇马，转战卡塔尔。这场和德国的大战将在斯图加特举行，这也是何塞卢的出生地。（路透社）

“我很荣幸能和他一起踢球，我认为他展现了所有皇马的价值。他是德国和皇马的基石，我们必须在星期五紧盯着他。”

曾从国家队退役后复出 克罗斯志在夺冠

对于前队友的“警告”，克罗斯回应说：“我们还会留在比赛多一阵子，我不相信明天会是我的最后一场比赛。”

克罗斯原本在2021年从国家队退役，但在今年3月复出。他说：“回归的想法和赢得欧锦赛的目标绑定在一起，如果我不认为能和球队一起达到目标，我就不会复出。”

这名中场大师目前领跑多项欧锦赛传接球数据，包括489次触球、431次传球、在压力的情况下完成94%的传球等。本场比赛他和被西班牙主帅德拉富恩特（de la Fuente）比喻为“超级电脑”的全能中场罗德里（Rodri）的对位交锋将是关键。

西班牙交手占上风 两队青年才俊交锋成看点

德国中场穆西亚拉（右）和后卫吕迪格一前一后，是球队进攻和防守的核心人物。（法新社）

相比起其他豪门有些磕磕绊绊的表现，德国和西班牙早早就进入状态。由少帅纳格尔斯曼（Nagelsmann）领军的德国在16强2比0拿下丹麦，忘掉小组赛最后一轮惊险逼平瑞士的场面。西班牙状态更佳，在16强4比1轻取格鲁吉亚，是本届欧锦赛唯一保持全胜的球队。

西班牙在交手记录方面也更占优势，他们已经36年在大赛中不曾败给德国，包括在2010年世界杯半决赛和2008年欧锦赛决赛都战胜对手，更在四年前的欧洲国家联赛以6比0狂胜德国。

两队青年才俊的交锋也值得关注。德国21岁进攻型中场穆西亚拉（Musiala）目前以三个进球并列射脚榜第一。西班牙两位边路快马亚马尔（Yamal，16岁）和尼科·威廉姆斯（Nico Williams，21岁）表现出色，和队长莫拉塔（Morata）领衔的三叉戟将考验同样在皇家马德里踢球的德国后卫吕迪格（Rudiger）领衔的防线。上仗停赛的另一名德国后卫乔纳森·塔赫（Jonathan Tah）将解禁归队，和吕迪格搭档。

尼科·威廉姆斯（右）和亚马尔在场上两翼齐飞，场下关系也相当好。（路透社）

两队实力和状态相近，不排除比赛将通过加时赛或点球决胜负。德拉富恩特说：“这将是一场很接近的比赛，但我们对我们的比赛很有信心。”