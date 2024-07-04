WTT曼谷球星挑战赛 郭勇完胜晋级曾尖惜败韩名将

我国头号男单郭勇星期四（7月4日）以3比0完胜法国选手迪博·泊雷特，晋级世界乒乓球职业大联盟（WTT）球星挑战赛曼谷站男单次轮。女单一姐曾尖在首轮先赢后输，与韩国削球名将徐孝元苦战五局，最终2比3失利。

对于自己首战表现，郭勇对《联合早报》说：“能赢的原因是自己适应场地快，加上赛前准备充分，及时调整战术变化。”曾尖则说：“这是第一次与徐孝元交手，尽管失利，但面对削球，感觉打得还行。整场比赛，可以给自己打70分。”

WTT球星挑战赛曼谷站正赛首日五个单项全面开战，新加坡六名男女球员共打了八场比赛。除了蔡劭恒只打男双外，其他五人均单双两线，一日双赛。其中，已获巴黎奥运会乒乓球男女单打参赛资格的郭勇和曾尖，其表现更令人期待。

依靠世界排名（84）直接晋级男单正赛后，郭勇首轮遇到法国新秀迪博·泊雷特（78）。18岁和20岁的两位小将并不陌生，他们在去年WTT常规挑战赛利马站曾有过交手，当时郭勇以3比0完胜。他透露，平时遇到，还会一起练球。

从本赛季成绩来看，郭勇在已打完的38场比赛中赢了22场，胜率接近58%。而对手15战7胜，胜率不足47%。不过，在郭勇看来，这些并不能说明什么。“因为我看了他最近一些比赛录像，状态很不错，成绩也慢慢好起来了。”

再加上双方熟悉彼此的球路，这让郭勇对再度交战不敢掉以轻心，赛前做了充分准备。比赛开始后，他就迅速进入状态，打得积极主动，以11比7胜出。

次局，双方纠缠到了9平。关键时刻，郭勇放慢节奏耐心周旋，以11比9胜出。第三局，他在3比0领先后没有再给对手追分的机会，以11比4结束战斗。

我国两男双组合开门红

在赛后技术统计上，郭勇全面领先。他说：“第一局我俩都在适应场地，只是我进入状态更快。第二局我的失误比较多，对手也慢慢适应了场地，在接发球上给我制造了一些困难。我告诉自己多想战术，怎么变化自己的发接发环节。”

与郭勇和对手了解彼此球路不同，曾尖与女单首轮对手徐孝元则是首次交锋。后者是国际乒坛著名的削球好手，女单世界排名第39，远高于曾尖的第53。

不过，曾尖没有胆怯，首局先发制人以8比3占优。尽管在以10比8领先时未能拿下局点，被对手从12平拖至19平，但她顶住压力，以21比19获胜。

已适应了对手打法的徐孝元在第二局开始发力，以11比6、11比5连赢两局。第四局，曾尖在2比6落后下以14比12逆转，但决胜局再以6比11告负。

此外，在两场男双首轮中，冯耀恩／郭勇、周哲宇／蔡劭恒均以3比1分别战胜印度组合哈梅特·德塞／曼纳弗·维卡特·塔卡和沙提安·纳纳塞卡兰／沙拉斯·卡玛尔·阿昌塔。女双首轮，曾尖／周靖祎0比3不敌韩国强档田志希／申裕斌。