梅西踢失点球五队友挺身而出 阿根廷险胜厄瓜多尔进美洲杯四强

（休斯敦综合电）虽说梅西（Messi）毫无争议仍是阿根廷国家足球队的领军人物，但从新加坡时间星期五（7月5日）上午举行的美洲杯复赛来看，即使未来他选择挂靴，阿根廷依然后继有人。

梅西在本场的点球大战中率先踢失点球，所幸队友们给力，门将埃米利亚诺·马丁内斯（Emiliano Martinez）之后连扑厄瓜多尔的两个点球，操刀剩余点球的四名阿根廷球员阿尔瓦雷斯（Alvarez）、麦卡利斯特（MacAllister）、蒙铁尔（Montiel）和奥塔门迪（Otamendi）也都统统命中，让阿根廷最终凭点球以4比2险胜厄瓜多尔，顺利晋级四强，保住了卫冕希望。

阿根廷在90分钟内与对手以1比1踢和，由于美洲杯淘汰赛阶段除了决赛外都不设加时赛，比赛直接以点球决胜负。

梅西在踢失点球后显得有些焦虑。（法新社）

梅西在阿根廷1比0战胜智利的第二场小组赛后申诉腿筋疼痛，上场对垒秘鲁的小组赛轮休，此役之前也一度传出他可能还没做好上场的准备。

不过，这名八届国际足联金球奖得主本仗却进入了阿根廷的首发名单，而前锋劳塔罗·马丁内斯（Lautaro Martinez）在第35分钟攻入的全场首个进球便源自于梅西开出的一个右侧角球，麦卡利斯特当时在小禁区边缘头顶了一下，马丁内斯最后在左立柱前头槌破门。

厄瓜多尔最后一刻扳平 将比赛拖入点球战

厄瓜多尔在第62分钟有个罚球机会，但前锋巴伦西亚（Valencia）未能把握。阿根廷一直将1比0的优势保持到90分钟，不过令人意想不到的是，厄瓜多尔竟在伤停补时第一分钟凭替补球员罗德里格斯（Rodriguez）扳平比分。

不过厄瓜多尔最后功亏一篑，该国足总赛后宣布和48岁的西班牙籍主帅桑切斯（Sanchez）解除合约。阿根廷半决赛的对手将是委内瑞拉与加拿大之间的胜者。