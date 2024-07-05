止步温网男双首轮后获全场致敬 默里洒泪赛场

（伦敦综合电）在两届温布登网球锦标赛男单冠军安迪·默里（Andy Murray）与哥哥杰米（Jamie Murray）于本地时间星期五（7月5日）凌晨的双打首轮，以7比6（8比6）、6比4不敌澳大利亚组合土方凛辉与皮尔斯（Peers）后，组委会为这名本土传奇送上盛大的告别仪式。37岁的默里也控制不住情绪，泪洒赛场。

默里早前已宣布会在巴黎奥运会后退役，他在本场之后还会与2021年美国公开赛女单冠军艾玛·拉杜卡努（Emma Raducanu）一同出战混双，之后才前往巴黎作战。

本场比赛结束后，全场球迷起立为默里送上持续近两分钟的掌声。组委会也播放致敬短片，网球传奇费德雷尔（Federer）、纳达尔（Nadal）、乔科维奇（Djokovic）和塞雷娜（Serena）先后出镜，为默里送上祝福，默里的父母与妻女也在现场见证这一刻。

默里在场中接受采访时说：“我真的很想继续打球，但是所有的伤病积累至今已经无法忽视。我真的想一直打下去。”

2019年，默里接受髋关节手术，今年他因踝关节受伤接受治疗后，又进行脊椎手术，迫使他无法拿到本届温网的单打资格。

默里（左）与全场观众一同观看组委会准备的视频，包括他职业生涯的高光时刻，以及网球传奇的祝语。（路透社）

乔科维奇险胜外卡球员

也在现场见证这一刻的乔科维奇，较早前进行的男单第二轮以6比3、6比4、5比7、7比5艰难战胜首次参加大满贯赛的英国外卡球员费恩利（Fearnley）。

37岁的乔科维奇已经拥有七次温网冠军，再赢一次将追平费德雷尔的纪录。

在场边的乔科维奇（左二）也与默里（左三）拥抱致敬。（路透社）

其他比赛方面，女单一号种子波兰的伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）在第二轮以6比4、6比3击败克罗地亚女将佩特拉·马蒂奇（Petra Martic）。中国选手王欣瑜则以6比4、6比7、6比1爆冷战胜五号种子美国选手杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）。