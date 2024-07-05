瑞士稳扎稳打 三狮面临恶战

三狮军团上场与斯洛伐克的比赛可谓是艰难取胜，瑞士虽不是传统劲旅，但也一直在国际大赛中表现不俗，上仗更是以无可挑剔的表现力挫卫冕冠军意大利，这场赛事必定会十分激烈。

“三狮军团”英格兰将在本地时间星期天（7月7日）凌晨的欧锦赛八强赛大战瑞士，上仗临危扳平的三狮军团要想战胜踩着卫冕冠军意大利跻身八强的瑞士，估计不会是个简单的任务。

三狮军团上场与斯洛伐克的比赛可谓是艰难取胜，凭借贝林厄姆（Bellingham）在最后伤停补时阶段的倒挂金钩，以及凯恩（Kane）在加时赛的一个进球，才以2比1险胜。

不过，贝林厄姆在进球后做出了亲吻手掌然后将其放在裆部的庆祝动作，而被欧洲足联处以3万欧元（约4万3800新元）的罚款及禁赛一场的处罚。让英格兰松一口气的是，禁赛可以缓期执行，如果他未来一年表现良好，将不被禁赛。

反观瑞士，他们虽然不是欧洲传统劲旅，但一直在国际大赛中表现不俗，上仗以2比0力挫意大利的表现更是无可挑剔。此次两队相遇，必然是一场十分激烈的交锋。

索帅阵容选择备受关注

三狮军团目前在欧锦赛的表现乏善可陈，作为主帅的索思盖特（Southgate）自然成为球迷发泄的对象。

在球队与斯洛文尼亚踢和的最后一场小组赛，“索帅”被球迷扔掷水杯。此外，他也没少受到球迷和媒体的口诛笔伐。他在本届欧锦赛至今的四场比赛都几乎完全采用同样的首发阵容，其中最饱受质疑的便是球队左边路的整体实力。

三狮军团左路的边卫和边锋分别由特里皮尔（Trippier）和赢得上赛季英超最佳球员的福登（Foden）担任，但这两人在各自球会所担任的位置都不在左路。福登喜欢往中路穿插，特里皮尔也并不具备能在左路制造威胁的能力，这形成英格兰左路整体攻势薄弱的情况。

确实，福登目前在欧锦赛的表现和在球会曼市（Manchester City）时相比，简直有天壤之别。许多球迷和名宿都觉得，这是因为索帅不知如何善用福登，不仅将其擅长的10号位让给贝林厄姆，还把他放在并不擅长的左路。

因此，有报道称索帅此战也许会采用在2018年世界杯和2020年欧锦赛成效极佳的三人防守阵型，让福登和贝林厄姆一起，在擅长的中路位置配合前锋凯恩制造威胁。

倘若这种阵容变化能奏效，那三狮军团的锋线将十分恐怖，毕竟福登、贝林厄姆和凯恩都是各自球会里最大的进攻利器。不过，就目前来看，索帅似乎还无法很好地融合这三名球星。

状态无可挑剔 瑞士今年未尝败绩

弗罗伊勒（左）已在本届欧锦赛为瑞士贡献一个进球和两个助攻。 （路透社）

瑞士今年的状态可谓是无可挑剔，在今年的八场赛事均未尝败绩，所以他们上一场战胜意大利，算不上爆冷。

看了比赛的人肯定知道，意大利整场比赛不占上风。数据也显示，瑞士不论是传球精准度、传球还是射门次数都优于意大利。

除此之外，瑞士在欧锦赛至今的四场比赛已轰进七球，火力十足，反观英格兰仅有四个进球。

瑞士目前最引人注目的便是中场组合艾比舍尔（Aebischer）和弗罗伊勒（Freuler），这两名来自意甲球队博洛尼亚（Bologna）的球员默契十足，在本届欧锦赛皆贡献一个进球和两个助攻。

英格兰虽阵容鼎盛，但似乎还在寻找状态，瑞士若能继续稳定发挥，再度击退一个夺冠热门，历史性首闯大赛四强不是梦。