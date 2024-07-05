斯洛文尼亚奥运男篮资格赛大胜新西兰 东契奇半决赛硬碰字母哥

（比雷埃夫斯综合电）东契奇（Doncic）带领的斯洛文尼亚以104比78大胜新西兰，于新加坡时间星期五（7月5日）成功晋级巴黎奥运会男篮资格赛希腊赛区半决赛。他们将和“字母哥”安特托昆博（Antetokounmpo）领衔的希腊，争夺赛区大决赛资格。

东契奇本场出战35分钟，拿下36分、11个篮板、10次助攻的大号三双，另有一次抢断，帮助斯洛文尼亚走出输给克罗地亚的开门黑。

不过带伤出战的东契奇三分球表现依旧低迷，12投只有三中，包括在比赛最后阶段也投失一记三分球。这导致球队净胜分没能来到29分，让斯洛文尼亚因净胜分三分劣势屈居小组第二，不得不在半决赛面对希腊。克罗地亚则以小组第一出线，半决赛将面对多米尼加。冠军将赢得希腊赛区的唯一一张奥运会入场券。

谈到最后的三分不进，东契奇很懊悔：“我最后没能投中三分球，进球就可以成为小组第一。”要在半决赛面对希腊，这也意味着东契奇与安特托昆博中必有一人将缺席巴黎奥运会，东契奇认为球队需要发挥得更好。“希腊除了安特托昆博之外还有出色的球员，我们需要一场完美的比赛才能获胜。”

希腊则在另一个小组的比赛中让字母哥休息，不过他们仍以93比71击败埃及，两场全胜晋级半决赛。