土耳其拥“主场之利” 荷兰欲时隔20年重返欧锦四强不容大意

荷兰本地时间星期天（7月7日）凌晨在欧洲足球锦标赛八强赛对垒黑马土耳其，尽管纸面实力占上风，但对手可谓拥有半个“主场优势”，不容大意。

荷兰在欧锦赛小组赛最后一轮2比3输给奥地利拿到小组第三，但这可说是“因祸得福”，因为其他列强也出现意外战果，让荷兰避开德国、西班牙、法国等强队，被分配到一个相对好踢的半区，增加了夺冠希望。

这支“最强小组第三”在16强赛3比0轻取“最弱小组第一”罗马尼亚，如今放眼战胜土耳其，自2004年以后再闯欧锦赛半决赛。不过土耳其球风顽强，加上他们在德国“声势浩大”，不会轻易让荷兰好过。

土耳其球迷在球队战胜奥地利后，聚集在柏林街头庆祝。（路透社）

德国约有300万土耳其裔

土耳其裔是德国最大的少数族裔，共有约154万土耳其人在德国生活，另有140万德国人有土耳其血统，举行这场比赛的德国首都柏林也是土耳其国外最大的土耳其裔居住地。土耳其总统埃尔多安也将现场观看这场比赛。荷兰后卫布林德（Blind）在赛前就警告队友：“这将是一场客场比赛。”

土耳其在本届欧锦赛展现不俗状态，16强赛在场面处于下风的情况下将另一匹黑马奥地利拉下马，但包办两个进球的后卫德米拉尔（Demiral）却因为在进球后摆出具有极端主义色彩的“灰狼”动作庆祝，被欧洲足联停赛两场。

土耳其后卫德米拉尔做出争议庆祝动作，将无缘这场欧锦赛八强战。（法新社）

但好消息是，在16强被停赛的队长恰尔汗奥卢（Calhanoglu）和后卫阿凯丁（Akaydin）将归队。门将古诺克（Gunok）在对垒奥地利的比赛尾声做出关键扑救，他和皇家马德里（Real Madrid）前场19岁小将居莱尔（Guler）的发挥相当重要。

居莱尔在刚结束联赛赛季尾声爆发，并将好状态延续到欧锦赛，在首场对垒格鲁吉亚的小组赛攻入一球，在战胜奥地利的比赛中通过定位球制造两个进球。

荷兰方面，利物浦（Liverpool）边锋哈克波（Gakpo）本届欧锦赛已有三球进账，在八强赛开踢前和其他球员并列射脚榜第一。上轮替补上阵梅开二度的马伦（Malen）有望首发登场，和哈克波各居一侧，支援前锋德派（Depay），放眼再踢出对垒罗马尼亚时精彩的进攻足球。

两队过去几次交锋都上演进球大战，荷兰曾在2021年的世界杯外围赛6比1横扫土耳其，报回同年较早时2比4不敌对手的一箭之仇。此役胜者的半决赛对手将是英格兰或瑞士。