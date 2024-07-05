足总秘书长雅森宣布辞职 今年9月底将卸任

新加坡足球总会秘书长雅森（Yazeen Buhari）辞职，将于今年9月30日卸任。足总星期五（7月5日）在文告中说已经开始寻找接任者，并将在过后宣布人选。

曾两度在足总工作的雅森说：“能够领导足总是一种荣幸。但在与家人分别七年后，我做出辞职这一艰难决定。”《海峡时报》报道，雅森的家人目前住在马来西亚。

雅森曾是一名国际足联裁判，在体育界担任过多个职务，包括新加坡田径总会的总经理、新加坡体育理事会助理总监、足总发展与策划主管，也曾加入亚洲足球联合会领导策划与发展部门。2017年8月，他回到足总会担任副秘书长，2018年9月升任秘书长至今。

足总在声明中说，雅森在推动新加坡足球发展中发挥了关键作用，包括在2018年让本地联赛改头换面成目前的新加坡超级足球联赛，也在2021年推动“狮展雄心”（Unleash The Roar）计划开展，2023年则为联赛引入了视频助理裁判（VAR）系统。

足总会长陈国强说：“我代表足总执行委员会和理事会，对雅森担任秘书长期间所做的工作表示最衷心的感谢。他的离职对新加坡足球来说是一大损失。不过，我们尊重他在与足总共事七年后决定将家庭摆在首位的意愿，并祝愿他未来一切顺利。”