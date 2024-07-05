欧足联共开出175万新元罚单 球迷乱扔杂物让足总遭殃

（斯图加特综合电）欧洲足联在欧洲足球锦标赛小组赛阶段一共开出了120万欧元（约175万新元）的罚单，其中约72万欧元是针对向球场内扔掷杂物的罚金。克罗地亚是被罚款最多的足球总会，因多种原因被罚了22万875欧元。

观众的扔掷目标主要对手球员为主，而这种行为自首场由苏格兰对阵德国的欧锦赛揭幕赛便已出现。苏格兰球迷当时在球队以1比5不敌德国后，向场内扔掷塑料杯，导致苏格兰足总被罚款。

在共36场小组赛中，其中有25场出现了观众向球场内扔掷杂物的情况，而19个参赛国的足球总会因此被罚款。有趣的是，英格兰球迷在球队与斯洛文尼亚闷和后，向自家球员和主帅抛掷塑料杯，但英格兰足总并未因此而被罚款。

其中因扔杂物受到罚款最多的是匈牙利、瑞士、克罗地亚以及塞尔维亚足总，这四支球队皆在各自的三场小组赛中都被罚款。而至今完全未被罚款的球队是法国、斯洛伐克以及西班牙。

法国后卫孔德在奥地利对垒法国的小组赛期间捡起草地上的塑料杯。（法新社）

为塑料杯付订金却乱仍 球迷也损失

不仅足总被罚款，球迷也要对自己的行为负责。进场喝啤酒的球迷除了支付酒水费用之外，须为塑料杯支付三欧元的订金。他们只要在赛后归还塑料杯就能拿回订金，但许多人都选择无视订金随意处置塑料杯，更有不少人将其扔进球场。

对于这种情况，遭殃的不只是球员。在意大利与克罗地亚的比赛中，不少记者为了保护电脑不被观众丢下来的塑料杯和其中的酒水淋湿，不惜做出“飞身扑救”，场面相当难堪。

其余一些让欧足联开罚单的行为包括违规点燃烟火、影响其他观众、传达不当信息、违规闯入赛场、球队表现不当以及使用违规使用激光笔等。目前的欧锦赛还在八强阶段，随着比赛进入白热化阶段，这种层出不穷的罚款现象料将继续发生。