比利时黄金一代又少一人 后卫韦尔通冈退出国家队

（布鲁塞尔综合电）比利时在欧洲足球锦标赛出局后，为球队上阵最多次的37岁后卫韦尔通冈（Vertonghen）宣布退出国家队。

韦尔通冈星期五（7月5日）傍晚在Instagram配上他首次和最后一次为国家队效力时的照片，并简短发文说：“第一场，最后一场。感谢所有的回忆，我实现了我的梦想。”

韦尔通冈17年来为比利时参加多达157场比赛，是球队后防的定海神针。他在2007年20岁之时首次为比利时国家队上阵，当时比利时在主场举行的欧锦赛外围赛1比2输给葡萄牙。

比利时在上周的欧锦赛16强，0比1不敌法国，是韦尔通冈的最后一场国家队比赛。他在比赛中遗憾攻入一个乌龙球，让这支多年来被称为“黄金一代”的比利时，终究还是无缘大赛冠军。

2002年至2012年，比利时无法闯入任何国际大赛，但过后随着韦尔通冈、阿扎尔（Hazard）、孔帕尼（Kompany）、维尔马伦（Vermaelen）、德布吕纳（De Bruyne）、卢卡库（Lukaku）、库尔图瓦（Courtois）等人的崛起，组成了为人熟知的“黄金一代”，成为国际足坛的一流强队。2018年在俄罗斯世界杯拿到季军，是他们最接近冠军荣誉的一次。

不过随着年龄渐长，孔帕尼、阿扎尔、维尔马伦已经退役，库尔图瓦落选欧锦赛阵容，本届欧锦赛也可说是余下黄金一代最后的大赛舞台。随着比利时的出局，这又是球迷们向一个时代告别的时刻。