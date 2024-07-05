止步WTT曼谷球星挑战赛四强 我国男双仍创最佳战绩

我国球员虽然已经全军覆没，但球员们在本站比赛面对强大对手的表现还是值得称赞。此外，我国三名小将也在重庆举行的亚青赛中摘下两面铜牌。

我国乒乓球搭档周哲宇／蔡劭恒星期五（7月5日）晚上以0比3完败台湾名将庄智渊／高承睿，无缘世界乒乓球职业大联盟（WTT）球星挑战赛曼谷站男双决赛。

但打进四强仍刷新了这对组合职业生涯中，在参加WTT球星挑战赛级别的赛事中的男双最好成绩。蔡劭恒赛后对《联合早报》说：“这提升了我们的自信心。”

WTT球星挑战赛曼谷站星期五迎来开赛以来竞争最激烈的一天，报名参赛的高排位名将均悉数亮相。闯过单双打首轮的新加坡球员，都遭遇强劲对手。

周哲宇／蔡劭恒在星期五下午率先参加男双复赛，对手是世界第18位的香港组合林兆恒／何钧杰。双方今年6月13日在WTT球星挑战赛卢布尔雅那站男双次轮对垒，当时新加坡组合在首局获胜下，以1比3被逆转，无缘八强。

时隔不到一个月，双方再次相遇。据周哲宇／蔡劭恒赛后介绍，他们赛前对对手的技战术特点进行了认真分析，观看其比赛录像，总结上次输球原因，做了有针对性的调整。正因为准备充分，他们在比赛中打得非常坚决，以11比9、5比11、12比10、11比9成功复仇。

击败了比自己排名（第84位）高出很多的对手，新加坡组合信心大涨。相隔两个小时，他们再次登场，挑战世界第21位的庄智渊／高承睿。在今年1月23日WTT球星挑战赛果阿站男双次轮中，周哲宇／蔡劭恒以0比3不敌后者。但移师曼谷再度交手，他们仍没能改写结局，以5比11，7比11、8比11落败，止步四强。

我国三场比赛先盛后衰 虽败犹荣

同日比赛中，我国球员还遭遇了三场领先时被对手逆转的苦战。虽说全部失利，但他们在比赛中拼尽全力，过程跌宕起伏，精彩纷呈，可谓虽败犹荣。

男单次轮，郭勇与24岁的韩国新生代安宰贤展开激战。世界第84位与第25位本不在一个水平线上，但郭勇敢拼敢打，以11比8、11比9拿下第一和第三局。后者以11比7、11比6赢得第二和第四局。两度领先两度被扳平，郭勇仍不气馁，遗憾的是第五局9比8手握发球权时错失良机，以9比11失利无缘16强。

相比郭勇的惜败，女单周靖祎更是懊恼不已。她在星期四（4日）晚上以3比2逆转香港老将林依诺后，为自己迎来星期五挑战世界第16德国一姐尼娜·米特兰姆的机会。面对比自己排名（第128位）高出112位的强敌，她连丢两局后稳住阵脚扳平大比分。可惜周靖祎在决胜局10比7占优下因紧张发挥失常，11比13惨遭逆转。

另一场被逆转的是男双，冯耀恩／郭勇在首局8比2领先的情况下连丢三局，以0比3完败世界第39位组合日本名将张本智和／松岛辉空，止步男双八强。

我国小将同日则在中国传来捷报，14岁新秀黎明映在重庆举行的亚洲青少年乒乓球锦标赛15岁以下女单组中，止步半决赛夺铜。18岁的舒麟茜和陈昭澐也在19岁以下女双组得铜，让我国以两铜结束亚青赛。