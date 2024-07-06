获准延缓服役 我国水翼风筝板世界冠军墨士廉2028年才入伍

新加坡水翼风筝板世界冠军墨士廉获得国防部批准延迟入伍，他将在2028年洛杉矶奥运会结束后服兵役。

新加坡文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，星期六（7月6日）在巴黎奥运会与残奥会授旗仪式后作出这个宣布。国防部随后也发文告确认这项消息。

文告中写道：“国防部收到墨士廉的申请，请求推迟他的全职国民服役，以便训练和参加2028年洛杉矶奥运会。他的申请得到了文化、社区及青年部的支持。

“根据国民服役政策，被评估为在奥运会等顶级国际比赛中，有潜力为新加坡赢得奖牌的杰出运动员可以给予延期，每个案例都会与文化、社区及青年部协商并进行评估。”

墨士廉是继约瑟林后 最有望为我国再添金牌的选手

墨士廉两个月后将满18岁，原定于今年9月入伍。他是自我国“蝶王”约瑟林后，最有望为新加坡再增添一枚奥运金牌的选手。他在去年的杭州亚运会、2023年和2024年帆船世锦赛都赢得金牌，国防部因此决定在2024年9月12日至2028年8月31日期间，延迟墨士廉的服役。

不过在此期间，墨士廉须达到每个阶段设下的目标，也得获得文化、社区及青年部同意才能参加包括商业赞助在内的有偿活动。

墨士廉对这项决定感到感激，他说：“这在很大程度上支持了我的运动事业，给了我继续全职训练和比赛的保障，并让我能够全力以赴为新加坡争光。

“然而，巴黎奥运会并不是我运动生涯的终点，我打算继续坚持训练和比赛。希望在这个过程中，我能利用我所处的特殊位置激励更多人，并为我的国家和我热爱的运动全力以赴。”

为未获缓役运动员建立计划 支持他们的比赛需求

对于那些没能获得缓役的运动员，唐振辉说他们也会建立一系列计划来支持这些运动员训练和比赛的需求。他引用了2021年羽毛球世锦赛男单冠军得主骆建佑和泳手陈永进的例子。骆建佑服完兵役后迎来职业生涯巅峰，而陈永进则是在服役期间达到巴黎奥运A标。

墨士廉并不是首名获准延迟服役的运动员，在他之前，我国泳手约瑟林和柯正文也获得国防部批准延缓服役。约瑟林从2014年到2021年期间，获得七年的延期。他在这期间代表我国参加2016年里约和2021年东京奥运会，并赢得里约奥运的男子100米蝶泳金牌和缔造新奥运纪录。

柯正文的缓役则是从2015年到2021年，他也参加了里约和东京奥运会，并在里约时晋级男子100米和200米蝶泳半决赛。

约瑟林和柯正文结束东奥不久后就入伍，两人分别在今年初和去年底结束兵役。