短跑女将珊蒂与帆船手卢军汉 任我国奥运代表团擎旗手

第二次参加奥运会，并且都是2023年杭州亚运会金牌得主的卢军汉和珊蒂，是来临巴黎奥运会的新加坡代表团擎旗手。

巴黎奥运会将在本月底举行，新加坡全国奥理会和新加坡体育理事会星期六（7月6日）早上在加冷河畔举行了授旗仪式，并公布擎旗手为帆船好手卢军汉和我国“女飞人”珊蒂。

永续发展与环境部长傅海燕和文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉都受邀出席，傅海燕同时也是全国奥理会主席，他们将新加坡旗帜交给我国在本届奥运会代表团的团长陈文皓和残奥会团长黄慧秋。

卢军汉和珊蒂目前在欧洲备战，因此没有出席授旗仪式。

卢军汉和珊蒂都是第二次参加奥运会，同时也是2023年杭州亚运会的金牌得主。

对于能成为擎旗手，卢军汉和珊蒂都深感自豪，卢军汉说：“能够和珊蒂一起成为新加坡擎旗手是巨大的荣誉，能够在体育界最大的舞台之一代表新加坡，这让我感到无比自豪和感激。我在沉浸于这项独特赛事的同时，也期待在巴黎迎接挑战。”

当天出席的运动员有羽毛球代表杨佳敏、许永凯和陈薇涵，以及残奥射击手陈汉松。截至星期六，获得奥运资格的新加坡运动员有22位，其中14位是新兵，混双夫妻档许永凯／陈薇涵是首次征奥的选手之一。

陈薇涵受访时说：“我们感到格外兴奋，也很期待来临奥运会，因为在转为全职运动员后，奥运会就一直是我们的目标，现在梦想成真了。我们参加过很多大赛，四、五届东南亚运动会，两届共和联邦运动会，但有奥运标志在队服上还是第一次。”

我国羽毛球夫妻档许永凯（左）和陈薇涵是第一次参加奥运会。（关俊威摄）

我国健儿角逐11个运动项目

本届奥运会，我国在羽毛球、乒乓球、高尔夫球、游泳、田径、赛艇、皮艇、马术、击剑、帆船和射击11个运动项目有代表参与角逐，团长陈文皓没有给他们设下奖牌目标，只要他们全力以赴。

他说：“目标方面，我要他们到巴黎后，展示他们所准备好的一切，成绩不是最重要的。他们本身也有很大的压力，他们将向新加坡人展现如何在奥运舞台上激励下一代。”

夏天的欧洲有热浪来袭，巴黎的治安也搞得人心惶惶，陈文皓说团队会准备应对方法协助我国健儿。

巴黎残奥会的我国代表则有九人，他们会在硬地滚球、射箭、游泳、马术和射击五个运动项目中亮相，参赛选手包括曾五次夺得残奥金牌的叶品秀，其中三人是新兵。泳将杜维崧将担任残奥会我国代表团的擎旗手。

巴黎奥运会的举办日期是7月26日至8月11日，巴黎残奥会则是从8月28日举行至9月8日。