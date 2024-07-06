破26年点球魔咒 法国拔葡萄“牙”进欧锦赛四强

（汉堡综合电）法国在新加坡时间星期六（7月6日）凌晨的欧锦赛复赛中，再次踢出了一场0比0的闷局。这是法国本届赛事的第三场和局，但他们还是凭点球战以5比3淘汰葡萄牙进半决赛，并打破了长达26年的大赛点球魔咒。

近五届大赛第四次跻身四强的法国，本仗表现依然缺乏亮点，连续第三场比赛戴着面具作战的首席射脚姆巴佩（Mbappe）看来还是很不习惯，加时赛就被换下，没有参与最后的点球大战。

庆幸的是，队友们在点球战表现出色，随着登贝莱（Dembele）、福法纳（Fofana）、孔德（Kounde）、巴克拉（Barcola）及特奥·埃尔南德斯（Theo Hernandez）统统命中龙门，葡萄牙前锋费利什（Felix）踢失一个点球，法国最终凭点球以5比3锁定四强席位。他们将在下周三（10日）凌晨与西班牙争夺决赛权。

法国上一次在国际大赛的点球战中胜出，还要追溯到1998年世界杯对垒意大利的复赛。之后，他们在2006年世界杯决赛以点球不敌意大利，上届欧锦赛复赛更是意外以点球败给瑞士，2022年世界杯决赛与阿根廷争冠亦输在点球战上。

这场久违的点球战胜利让法国主帅德尚（Deschamps）感触良多，因为在球队上一次以点球胜出时，他还是阵中队长。

他在受访时说：“真的太久了。这是一场非常艰难的比赛。我们都知道葡萄牙是一支多么强的球队，双方都有赢球的机会。

“我们在加时赛踢得有些辛苦，可能因为球员们都累了，而他们（葡萄牙）在控球上更占优势，但我们仍然保持冷静，那些踢点球的球员都表现得非常好。”

41岁的葡萄牙后卫佩佩（左）在球队出局后，投入帅罗怀中痛哭。此役被普遍视为这两名葡萄牙巨星的国家队绝唱。（路透社）

帅罗与佩佩的国家队绝唱？

随着葡萄牙止步复赛，这是否会是“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）和佩佩（Pepe）的国家队绝唱也令人关注，但葡萄牙主帅马丁内斯（Martinez）说：“尚未有任何个人决定”。

39岁的帅罗为葡萄牙出战了20年，41岁的佩佩也上阵了18年。但在本届欧锦赛，两人依然是葡萄牙的绝对主力，只是帅罗显然已不及当年勇，五场比赛中没有正式进球，只在两场淘汰赛点球战主罚得手。