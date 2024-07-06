梅里诺加时头球制胜 西班牙淘汰东道主德国进欧锦赛四强

（斯图加特综合电）本届欧锦赛东道主德国在本地时间星期六（7月6日）凌晨的复赛中遭遇心碎结果，被西班牙替补中场米克尔·梅里诺（Mikel Merino）加时赛尾声头球以2比1淘汰，无缘半决赛。

西班牙两名替补奥尔默（Olmo）和梅里诺成了胜负的关键。奥尔默虽说是替补登场，但也几乎踢了整场比赛。他在第八分钟顶替受伤的佩德里（Pedri）上阵，并在第51分钟于禁区内推射死角破网，为西班牙打破僵局。

德国过后展开连番攻势，在第89分钟终于由同样替补上阵的中场维尔茨（Wirtz）在乱军中凌空射门破网，把比赛拖入加时赛。

德国在加时赛下半场初段有一记射门打中西班牙后卫库库雷拉（Cucurella）的手，不过裁判和录像助理裁判（VAR）都认为对方当时的手臂正收回躯干且处于自然下垂的状态，因此没判罚罚球。

库库雷拉（右二）的手球不构成犯规，成为赛后争议的话题之一。（路透社）

德国主帅纳格尔斯曼（Nagelsmann）对此感到不满，认为这脚攻门最终将射正，和对手是否有意手球无关。他建议应该采用人工智能计算球的去向，帮助判罚。

梅里诺重演父亲33年前进球动作

躲过一劫的西班牙在第119分钟攻入制胜球，此前进球的奥尔默送上助攻，梅里诺狮子甩头攻门得手，将西班牙送入半决赛。有趣的是，梅里诺的父亲安赫尔·梅里诺（Angel Merino）33年前也在同一座球场进球，小梅里诺进球后重演了父亲当年绕着角球旗跑一圈的庆祝动作。

这场比赛场面激烈，裁判一共给出15张黄卡，其中西班牙右后卫卡瓦哈尔（Carvajal）最后时刻拉倒穆西亚拉（Musiala），领到第二黄被罚下，将缺席对垒法国的半决赛。

西班牙主帅德拉富恩特（De La Fuente）赛后大赞球员说：“我们会看我们能闯多远。除了球员们的素质，我也很看重他们所展现的团队情谊和价值，我对此感到骄傲。”

奥尔默一射一传，被评为全场最佳球员。（路透社）

受伤的佩德里确定左膝内侧韧带扭伤，欧锦赛剩余比赛报销。德拉富恩特认为，铲倒佩德里的“元凶”、德国中场克罗斯（Kroos）应该早早被罚下，裁判当时虽没有给牌，但早前已经宣布将在欧锦赛后退役的克罗斯还是苦涩地结束自己职业生涯的最后一战。