我国泳将颜欣慧或取代柯婷文 参加巴黎奥运接力项目

在星期六（7月6日）公布的巴黎奥运会新加坡代表团名单中，参加过三届奥运会，原本拿到接力赛参赛资格的本地泳坛“大姐大”柯婷文没有出现在名单中，反而被颜欣慧取而代之。对此，新加坡泳联已经上诉，盼能为柯婷文争取参赛资格。

世界泳联根据颜欣慧上个月在新加坡全国游泳锦标赛女子1500米自由泳游出的成绩，决定给予她奥运参赛资格。

颜欣慧当时以16分10秒61大幅度改写她去年在福冈世锦赛游出的全国纪录（16分20秒88），达到奥运B标，距离A标的16分09秒09只有微小差距。根据规则，达到A标的运动员才能获得奥运参赛资格，B标则只能受邀参赛。

在目前的阵容中，我国泳将陈永进和沈恩夷分别在男子50米自由泳和女子100米蛙泳达到A标，并获得巴黎奥运会的参赛权，女子4x100米混合泳接力队则是在今年2月的多哈世锦赛以第九名的成绩搭上奥运列车。

与个人项目不同，奥运会接力项目没有设下A标。

根据世界泳联的规则，一支接力队最多只能派出额外两名没获得奥运资格的泳手参加，而我国接力代表沈恩夷、沈恩彤、柯敬文和柯婷文这四人中，有三人没有获得个人项目参赛资格。

据了解，颜欣慧已经接受世界泳联的参赛邀请，而柯婷文也已提出上诉，预计将在星期天（7月7日）公布结果。

下个月将满32岁的柯婷文是我国泳队资历最深的泳手，她在得知自己被取代后表示“沮丧”与“失望”。她说：“我为自己争取到了在接力队和团队里的位置，现在却感觉自己的地位被降低了，这违背了奥运会的精神。”