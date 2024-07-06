与蒂亚菲大战五盘 阿尔卡拉斯险胜闯温网16强

（伦敦法新电）上届温布登网球锦标赛男单冠军、世界排名第三的西班牙好手阿尔卡拉斯（Alcaraz），本地时间星期六（7月6日）凌晨在温网第三圈艰难战胜美国选手蒂亚菲（Tiafoe），晋级16强。

阿尔卡拉斯是在5比7落后一盘的情况下，最终以5比7、6比2、4比6、7比6（7比2）、6比2逆转取胜。他在两年前的美国网球公开赛赢得个人首个大满贯冠军的过程中，也曾在半决赛和蒂亚菲大战五盘后胜出。

2021年美网夺冠后 艾玛首闯大满贯16强

女单方面，美网前冠军、英国女将艾玛·拉杜卡努（Emma Raducanu）作为非种子球员，以6比2、6比3勇挫希腊的赛会九号种子玛利亚·萨卡里（Maria Sakkari），拿下她历来第二场面对世界排名前10球员的胜利。这也是她自2021年美网夺冠以来，第一次闯入大满贯16强。

艾玛接下来的对手将是新西兰的混血球员孙璐璐。从资格赛打起的后者经过两次抢七大战，7比6（7比4）、7比6（8比6）打败中国选手朱琳，成为自1959年以来，首名打入温网女单16强的新西兰女球员。她早前也在首圈爆冷战胜中国头号女单郑钦文。

世界第二的美国名将可可·高芙（Coco Gauff）轻骑过关，以6比4、6比0轻取从资格赛打起、世界排名第298的英国选手索奈·卡尔塔尔（Sonay Kartal）晋级。

索奈今年在参加温网前只获得约1万8500美元（约2万3700新元）的比赛奖金，但随着她第一次打入大满贯第三圈，可以进账超过18万2000美元。