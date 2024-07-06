结束WTT曼谷站 我国乒将进入奥运备战冲刺阶段

带着世界乒乓球职业大联盟（WTT）球星挑战赛曼谷站男女单打32强、男双四强的成绩单，新加坡于星期六（7月6日）下午回到狮城。郭勇、曾尖和周靖祎这三名即将征战巴黎奥运会的球员，将怀揣着收获和发现的问题，进入奥运备战的最后冲刺阶段。

谈到此次曼谷之行，新加坡男队主教练高宁对《联合早报》说：“四名队员整体发挥还可以，但也暴露一些问题。接下来，会为郭勇进行针对性的奥运训练。”

女队主帅井浚泓对曾尖和周靖祎在比赛中拼到最后一刻的表现，给予充分肯定，但同样指出两名弟子在各自作战中被逆转所存在的不足。她说：“必须认识到，奥运会每场比赛都是硬仗，不能抱有任何侥幸心理，关键时刻要敢打敢拼。”

新加坡派出了四男二女共六名球员出征曼谷站比赛。由于是奥运会前的最后一项比赛，这对于郭勇、曾尖、周靖祎来说，是一次很好的热身与锻炼。

井浚泓：会被逆转是因为不够自信

在男单32强进16强时，郭勇虽然被韩国名将安宰贤逆转，但能打进32强，世界排名还是会有所上升。郭勇认为，每站WTT赛事都是一个学习和经验积累的过程，接下来要以更积极的心态去面对奥运备战和各项比赛，全力以赴打出自己的水平。

曾尖和周靖祎在女单首轮和次轮，分别被世界第39的韩国削球手徐孝元和世界第16的德国球员尼娜·米特兰姆逆转淘汰，错失了抢分的大好机会，特别是后者。

对此，井浚泓说：“她俩发挥得还不错，但远远不够。之所以会被逆转，更多是在关键时对战术执行和技术运用的犹豫和不自信。高手越在落后时越要搏杀，你要想办法顶住，打关键分时要果断出手。一旦犹豫，球的质量下降，被抓住漏洞，很容易就会被逆转。”

日本组合夺女双冠军

星期六的赛事产生男女双打冠军，由佐藤瞳和削球手桥本帆乃香组成的世界第31日本组合，爆冷以3比1逆转世界第二的韩国强档田志希／申裕斌，夺得女双冠军。

直至《联合早报》截稿为止，男双冠军争夺战才刚开始，这场决赛在日本组合张本智和／松岛辉空（世界第39）和台湾新老搭档庄智渊／高承睿（世界第21）之间展开。