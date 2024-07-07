荷兰2比1逆转胜土耳其 欧锦半决赛硬碰英格兰

（柏林综合电）“橙衣军团”荷兰下半场逆转战胜土耳其，以2比1的比分于新加坡时间星期天（7月7日）凌晨晋级，时隔20年再闯欧锦赛四强。

上半场土耳其后卫阿凯丁（Akaydin）在35分钟接传中头球破门，为土耳其取得领先。但下半场进行至70分钟时，荷兰中卫德夫赖（de Vrij）同样接传中头球破门，予以回应，为荷兰扳平比分。仅仅六分钟过后，邓弗里斯（Dumfries）传中寻找荷兰边锋哈克波（Gakpo），争抢过程中造成土耳其球员穆尔杜尔（Muldur）乌龙。最终荷兰队反败为胜，离欧锦赛大决赛一步之遥。

赛后荷兰主帅科曼（Koeman）强调了哈克波的重要性，他说：“目前为止，他或许是我们最重要的球员，我希望队里的其他队员也能达到他的水平。”

所谓球员“无心踢球”是一派胡言，荷兰主帅反驳说：“有时候我们会受到批评，说我们在这方面不如其他国家。这次球员们在0比1落后时展现了他们的‘大心脏’。作为一个小国家能够和英格兰、法国和西班牙一起进入半决赛，我们感到非常自豪。”

相比于英格兰需要与瑞士鏖战至点球大赛才获胜，荷兰队已经连续两场在90分钟内解决战斗。在被问到体力优势时，科曼认为要击败英格兰，精神强大才是关键。

土耳其主帅：毫无遗憾 虽败犹荣

土耳其继2008年之后首次进入欧锦赛八强，主帅蒙特拉（Montella）认为，尽管球队因乌龙球丢掉了领先优势，但现在不是自我批评的时候，只须强调做得好的地方。

“我没有遗憾，球员们也不应该有遗憾。”

他也认为土耳其虽败犹荣：“尽管战败，但球队踢出了伟大的精神，是属于土耳其的精神。在这次欧锦赛之后，土耳其可能会更受尊重。”

此次欧锦赛四强已经全部诞生，荷兰将与英格兰在新加坡时间星期三（7月10日）凌晨抢夺大决赛门票。