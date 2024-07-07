WNBA首位三双新秀凯特琳 助狂热终结对自由人九连败

印第安纳狂热（Indiana Fever）的人气球星凯特琳·克拉克（Caitlin Clark）星期六（7月6日）砍下三双数据，协助球队以83比78击败纽约自由人（New York Liberty），成为美国女子职业篮球联赛（WNBA）历来首位获得三双数据的新秀球员。

凯特琳在这场主场赛事中得到19分、13次助攻和12个篮板，终结了狂热对自由的九连败。

当凯特琳在比赛中抢下她的第10个篮板球，完成这一历史壮举时，全场球迷热烈欢呼，她的队友赛后在更衣室里向她泼水庆祝，她也获得比赛用球作留念。

凯特琳接受记者采访时说：“这显然很酷。我的队友们正在以非常高的命中率完成比赛。我有这样的助攻数，都是因为他们。”

凭借这场胜利，狂热的战绩提高到九胜13负，而东部联盟领先的自由现在是17胜四负。

自4月以第一顺位新秀身份加盟以来，凯特琳引起了人们对WNBA和狂热的极大兴趣。

哥伦比亚广播公司指出，上个月狂热和另一名年度最佳新秀候选人安吉尔·里斯（Angel Reese）的芝加哥天空（Chicago Sky）之间的比赛，平均有225万名观众观看，较上赛季同阶段比赛的收视率增加了225%。

狂热上星期二（2日）客场败给卫冕冠军拉斯维加斯王牌（Las Vegas Aces）的比赛也吸引了2万零366名球迷进场，创造了自1999年以来WNBA常规赛单场比赛的最高上座人数纪录。