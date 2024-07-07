乌拉圭点球大战4比2淘汰巴西 哥伦比亚五球痛宰巴拿马

（拉斯维加斯综合电）乌拉圭与巴西在常规时间0比0言和，终在点球大战以4比2淘汰巴西，于本地时间星期天（7月7日）早上晋级美洲杯半决赛。

上半场乌拉圭前锋阿劳霍（Araujo）伤退，下半场中场南德斯（Nandez）对巴西罗德里戈（Rodrygo）犯规遭红卡罚下。虽有人数优势，但巴西始终无法在常规时间破门。比赛随后进入点球大赛。

巴西在点球大战中发挥不佳，米利唐（Militao）与路易斯（Luiz）相继丢点。巴西门将贝克尔（Becker）挡出吉梅内斯（Gimenez）的射门，马丁内利（Martinelli）也射中为巴西续命。但乌加特（Ugarte）之后稳稳命中，帮助乌拉圭在点球大战4比2锁定胜利。

全场比赛共计41次犯规，身体对抗极其激烈。

乌拉圭门将罗切特（Rochet）称球队值得这场比赛的胜利。“这是一场非常紧张的比赛，在最后时刻以少一人的情况下苦苦支撑。虽然我们还年轻，但展现出了不错的战斗素养。”

5比0大胜巴拿马 哥伦比亚半决赛会师乌拉圭

哥伦比亚在另一场复赛中以5比0大胜巴拿马，全场掌握主动权，巴拿马则越战越急，两次送出罚球导致局面无法挽回。

开场八分钟，哥伦比亚的科尔多瓦（Cordoba）就头球破门。巴拿马门将莫斯奎拉（Mosquera）之后在禁区内对阿里亚斯（Arias）犯规而被判罚球，罗德里格斯（Rodriguez）把握机会扩大优势。半场结束前，迪亚斯（Diaz）接到来自半场的快发定位球，吊射破门将优势扩大至3比0。下半场，里奥斯（Rios）于第70分钟破门，博尔哈（Borja）则在补足时间再次罚球命中，结束一场5比0的大胜。

罗德里格斯全场踢进一球并贡献两助攻，被评为全场最佳球员，他赛后说：“最重要的事情还在后面，希望能够进入大决赛”。

这场胜利将哥伦比亚的不败纪录延长至27场，他们将在星期三（10日）早上对阵乌拉圭。